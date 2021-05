Medien: HSV verpflichtet Trainer Tim Walter Stand: 24.05.2021 16:15 Uhr Tim Walter wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer des Hamburger SV. Der frühere Coach von Holstein Kiel soll am Dienstag offiziell vorgestellt werden und einen Zweijahresvertrag erhalten.

Das berichteten das "Hamburger Abendblatt" und die "Bild" am Montagnachmittag. Der 45-Jährige würde beim HSV auf Interimscoach Horst Hrubesch folgen, der die Hanseaten in den letzten drei Saisonspielen betreut hatte. Der etatmäßige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums war nach der Entlassung von Daniel Thioune in die Bresche gesprungen. Anders als beim vormaligen Übungsleiter des VfL Osnabrück müssen die Hamburger diesmal für ihren neuen Trainer keine Ablösesumme zahlen. Walter ist seit seiner Beurlaubung im Dezember 2019 beim VfB Stuttgart vereinslos.

Sportvorstand Jonas Boldt hatte am Sonntag nach dem 4:0-Erfolg im Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig, durch den sich die Hanseaten auf Rang vier verbesserten, Gerüchte um eine bevorstehende Verpflichtung Walters im NDR Interview nicht kommentieren wollen.

AUDIO: HSV-Sportvorstand Boldt: "Ein paar gute Spiele reichen nicht" (2 Min) HSV-Sportvorstand Boldt: "Ein paar gute Spiele reichen nicht" (2 Min)

Walter mit Zweitliga-Engagements in Kiel und Stuttgart

Vor seinem Engagement beim VfB Stuttgart war der aus Bruchsal stammende Fußballlehrer eine Saison lang für Holstein tätig. Die Schwaben kauften ihn bei der KSV aus seinem Vertrag raus. Nach Kiel war er vom FC Bayern München gewechselt, bei dem er die zweite Mannschaft sowie die U17 gecoacht hatte.

