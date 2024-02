Medien: HSV nimmt Kontakt mit Trainer Baumgart auf Stand: 19.02.2024 13:13 Uhr Kehrt Steffen Baumgart zurück in den Norden? Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat bei der Suche nach einem Nachfolger für Tim Walter nach übereinstimmenden Medienberichten die Verhandlungen mit dem ehemaligen Trainer des 1. FC Köln aufgenommen.

Beim HSV deuten die Zeichen auf einen neuen Trainer statt auf eine langfristige Beschäftigung von Interimscoach Merlin Polzin hin. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" und der "Hamburger Morgenpost" hat Sportvorstand Jonas Boldt am Sonntag Baumgart kontaktiert.

HSV für Baumgart der "Kindheitsverein"

Der gebürtige Rostocker hatte Köln nach zweieinhalb Jahren in beiderseitigem Einvernehmen verlassen, die Entscheidung fiel kurz vor Weihnachten. Seitdem wird der Ex-Profi immer wieder mit dem HSV in Verbindung gebracht, da der 52-Jährige als Fan des Traditionsclubs gilt und ihn einmal seinen "Kindheitsverein" nannte.

Baumgarts Vertrag mit dem FC wurde bereits aufgelöst, er würde keine Ablöse kosten. Neben dem Ex-Profi werden in Hamburg auch die Namen von Lukas Kwasniok (SC Paderborn) sowie von Jon Dahl Tomasson (vereinslos) und Johannes Hoff Thorup (FC Nordsjaelland) gehandelt.

Polzin-Einstand gegen Rostock nicht geglückt

Walter war in Hamburg vor einer Woche entlassen worden, beim 2:2 am Wochenende bei Hansa Rostock saß dessen ehemaliger Assistent Merlin Polzin als Interimstrainer auf der Bank. Boldt wollte sich im Rahmen des Rostock-Spiels öffentlich in der Trainer-Frage nicht festlegen. Es gebe "auf jeden Fall" die "Idee", dass Polzin den HSV auch gegen den SV Elversberg (Sonntag, 13.30 Uhr/im Livecenter bei NDR.de) betreue, sagte der Manager bei "Sky": "Aber der Fußball ist sehr dynamisch und viele Dinge spielen eine Rolle". Der HSV hat als Tabellendritter bereits vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

