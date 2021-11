Medien: HSV-Finanzvorstand Wettstein hört auf Stand: 03.11.2021 12:36 Uhr Nach übereinstimmenden Medienberichten hat HSV-Vorstandsmitglied Frank Wettstein seinen Rückzug zum Saisonende angekündigt. Der 48-Jährige ist seit sieben Jahren für die Finanzen beim Fußball-Zweitligisten verantwortlich.

Wettsteins Vertrag als Finanzvorstand läuft im Sommer 2022 aus. Der Aufsichtsrat der HSV Fußball AG soll bereits darüber informiert sein, dass der 48-Jährige seinen Kontrakt nicht verlängern möchte. Der Hamburger SV wollte sich dazu bislang nicht äußern. Dass der Herr über die Finanzen den Club aus dem Volkspark in einer wirtschaftlich so schwierigen Phase offenbar verlassen möchte, dürfte als schlechtes Signal gewertet werden.

Wirtschaftlich angespannte Lage

Wettstein war in der Führungsebene des HSV in den vergangenen Jahren eine der wenigen Konstanten, allerdings nicht unumstritten. Er war mitverantwortlich für zahlreiche Verträge - unter anderem mit Milliardär Klaus Michael Kühne - die am Abstieg und lange Jahre auch am wirtschaftlichen Niedergang des HSV nichts ändern konnten. Die Bilanzen des Traditionsclubs weisen seit Jahren ein Minus auf.

Für das Geschäftsjahr 2020/2021 hatte Wettstein bereits im Sommer Corona-bedingt einen "zu erwartenden Umsatzeinbruch von mehr als 60 Millionen Euro" angekündigt. Die genauen Zahlen für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr hat der HSV noch nicht veröffentlicht. Zuletzt hatte Wettstein dem Verein wohl eine Corona-Überbrückungshilfe vom Bund in Höhe von zehn Millionen Euro besorgt.

Aufsichtsrat um Jansen gefordert

Wettstein würde eine große Lücke hinterlassen, denn aktuell ist der Clubführung nur mit ihm und Sportvorstand Jonas Boldt besetzt. Im HSV-Aufsichtsrat gibt es schon seit einiger Zeit Diskussionen darüber, den Vorstand auf drei Personen aufzustocken. Nun müssen Vereins-Präsident Marcell Jansen und seine Aufsichtsratskollegen aber offenbar erst einmal einen neuen Finanzfachmann finden.

