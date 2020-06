Stand: 21.06.2020 23:15 Uhr

Medien: Aus für St.-Pauli-Coach Luhukay nach Saisonende

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird sich laut Medienberichten nach Saisonende von Trainer Jos Luhukay trennen. Für den Niederländer, der am Millerntor nie richtig Fuß gefasst hat und stark in der Kritik steht, ist damit nach dem letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag in Wehen Wiesbaden die Zeit in der Hansestadt nach rund einem Jahr beendet.

Videos 01:18 Luhukay: "Habe nie am Klassenerhalt gezweifelt" Nach dem Remis gegen Regensburg und dem damit verbundenen Zweitliga-Klassenerhalt war St. Paulis Trainer Jos Luhukay sehr zufrieden. Der Zusammenhalt sei heute sichtbar gewesen. Video (01:18 min)

Zwar steht der Klassenerhalt des Kiezclubs seit diesem Wochenende vorzeitig fest, doch im Laufe einer enttäuschenden Spielzeit war viel Porzellan zu Bruch gegangen.

Luhukay nimmt für sich in Anspruch, immer "geradeaus und ehrlich" zu sein. Dass er so regelmäßig den Verein, die Mannschaft insgesamt oder auch einzelne Spieler öffentlich an die Wand nagelte, stärkte die Position des Niederländers nicht gerade. Mit der jüngsten Medienschelte hatte er zudem eine weitere Baustelle aufgemacht, die sein Trainer-Leben nicht einfacher machte. Intern hatte er nie den nötigen Rückhalt, um erfolgreich zu sein. Nach der Regensburg-Partie wehrte sich der Niederländer indes erneut gegen die anhaltende Kritik: "Man hat heute gesehen, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer und der Trainer nicht gegen die Mannschaft ist."

