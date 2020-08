Stand: 02.08.2020 19:08 Uhr

Bei Werder? Kruse kündigt Bundesliga-Comeback an

Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse sieht seine Zukunft nach seinem Türkei-Intermezzo in Deutschland. "Ich werde mich jetzt entscheiden müssen, das wird jetzt auch passieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder", kündigte der gebürtige Reinbeker auf seinem Instagram-Account an. Der 32-Jährige hat seinen ursprünglich bis 2022 datierten Vertrag bei Fenerbahce Istanbul gekündigt, weil er nach eigenen Angaben kein Gehalt mehr vom Süper-Lig-Club erhalten hat.

Kruse war erst zur vergangenen Saison von Werder Bremen zum 19-maligen türkischen Meister gewechselt. Nun kehrt der Offensivmann möglicherweise zu den Hanseaten zurück.

Auch bei Schalke und Union Berlin im Gespräch

Nach Informationen des Internetportals "deichstube.de" warten die Bremer nach Vorgesprächen auf ein Signal des 32-Jährigen, der bereits von 2007 bis 2009 und von 2016 bis 2019 bei Werder spielte. Spätestens bis zur Reise ins Trainingslager ins österreichische Zell am Ziller (14. bis 25. August) wollen die Verantwortlichen der Hanseaten dem Bericht zufolge Klarheit in der Personalie haben. In dem FC Schalke 04 soll ein Bremer Ligarivale ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung von Kruse haben. Auch mit Union Berlin wurde der Ex-Nationalspieler vor einigen Tagen in Verbindung gebracht.

Zu diesem Zeitpunkt schien auch noch ein Wechsel ins Ausland möglich. Nun ist klar: Kruse will zurück in die Bundesliga.

