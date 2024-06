Martin Kind gegen Hannover 96: BGH entscheidet im Juli

Stand: 04.06.2024 13:08 Uhr

Im Rechtsstreit um die Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer von Fußball-Zweitligist Hannover 96 will der Bundesgerichtshof (BGH) am 16. Juli eine Entscheidung verkünden. Das teilte der zweite Zivilsenat am Dienstag nach der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe mit.