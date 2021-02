Marcel Schäfer: Super Bowl als Vorbild für die Bundesliga Stand: 04.02.2021 11:40 Uhr 22.000 Zuschauer sind in der Nacht zum Montag beim Super Bowl zugelassen, rund ein Drittel davon arbeitet im amerikanischen Gesundheitswesen und erhält Freikarten. Sportchef Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg gefällt die Idee, Corona-Helden des Alltags mit einem Stadionbesuch zu belohnen.

"Das ist eine tolle Geste", sagte der 36-Jährige im NDR 2-Bundesligashow-Podcast. Man dürfe die "Leute in den Krankenhäusern nicht vergessen, die Mediziner, die seit einem Jahr auf Hochtouren arbeiten, in den Laboren, in den Altenheimen. Das gehört sich, dass man das honoriert. Diese Dankbarkeit könnte man in Form von Stadionbesuchen ein Stück weit ausdrücken."

AUDIO: Marcel Schäfer im NDR 2-Bundesligashow-Podcast (48 Min)

NFL-Boss: "Wir schulden ihnen unsere Dankbarkeit"

Rund 7.500 geimpfte Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen erhalten Freikarten für das NFL-Finale zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs in Florida. "Diese engagierten Arbeiter setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um anderen zu helfen, und wir schulden ihnen unsere anhaltende Dankbarkeit", sagte NFL-Boss Roger Goodell.

Das sieht auch Schäfer so, der 2017 in Florida als Fußballprofi spielte und zudem Manager-Praktika bei den Buccaneers, dem NHL-Club Tampa Bay Lightning und dem Baseball-Team Tampa Bay Rays absolvierte. "Warum sollte man den Impuls vom Super Bowl nicht mitnehmen und zumindest darüber nachdenken, ob man das nicht in der Bundesliga umsetzen kann?", sagte er. So wie die Fußball-Bundesliga im vergangenen Jahr als weltweit erste Sportliga den Betrieb wieder auf- und damit eine Vorreiterrolle eingenommen habe, so könne man jetzt in die USA schauen und prüfen, ob das Konzept funktioniere.

Fans in den Stadien nicht unumstritten

Dass überhaupt Fans in den Stadien erlaubt sind, ist allerdings auch in den USA nicht unumstritten. Zuschauer gab es in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL trotz hoher Infektionszahlen schon während der Saison - mehr als eine Million Menschen verfolgten die Spiele in den Stadien. Die Regelungen waren von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich - und standen immer auch in der Kritik. Zumal nicht nachverfolgt wurde, ob sich Fans angesteckt haben.

22.000 Menschen im Raymond James Stadium entsprechen einer Auslastung von 33,3 Prozent. Unter den Zuschauern beim Finale werden auch Besucher sein, die noch nicht geimpft sind. Jeder Fan soll eine FFP2-Maske bekommen. Zudem gilt eine Maskenpflicht rund um das Stadion. Das traditionelle Grillen und Trinken auf den Parkplätzen wird es in diesem Jahr nicht geben.

Weitere Informationen Sport, Corona und die Frage: Warum dürfen nur die Profis? Wenn die einen dürfen, was anderen verboten bleibt, sind gute Erklärungen gefragt. Der Versuch einer Betrachtung des Für und Wider. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 04.02.2021 | 06:00 Uhr