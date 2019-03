Stand: 11.03.2019 05:28 Uhr

Malchow: Manipulationsversuch beschäftigt DFB

Der Deutsche Fussball Bund (DFB) wird sich mit dem Fall der versuchten Manipulation beim Oberligaspiel zwischen dem Malchower SV und der TSG Neustrelitz (1:4) am vergangenen Freitag beschäftigen. Nach Informationen des Malchower Trainers Sven Lange hatte einer seiner Spieler vor dem Anpfiff am Abend eine Nachricht auf sein Handy bekommen. Darin sei er aufgefordert worden, dafür zu sorgen, dass sein Verein - also Malchow - in der ersten Hälfte zwei Tore kassiert.

1.000 Euro angeboten

Als Belohnung seien dem Spieler 1.000 Euro angeboten worden. Der Spieler sei auf den Betrug aber nicht eingegangen, sondern habe seinen Coach Informiert, erklärte SVM-Trainer Lange gegenüber NDR 1 Radio MV. Lange habe daraufhin den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) informiert. Dieser wandte sich wiederum an den Deutschen Fußball-Bund (DFB). "Denn dort laufen diese Sachen zusammen und werden weiterbearbeitet", sagte Oberliga-Spielleiter Ulf Kuchel dem NDR. Als Nächstes würden vom DFB Stellungnahmen eingeholt und die Informationen geprüft.

Angebot kam vom Spielerberater

Der Absender der Nachricht ist bekannt. Es handelt sich laut Lange um den Berater des Spielers. Er kommt aus Tschechien. Malchow als Tabellenletzter mit nur vier Punkten aus 19 Spielen verlor die Partie tatsächlich mit 1:4 und lag zur Halbzeit 1:2 zurück. "Die Tore waren aber relativ sauber", sagte Lange dem NDR. Seinen Spielern seien keine ungewöhnlichen individuellen Fehler unterlaufen. "Wir glauben, dass das Spiel fair über die Bühne gegangen ist." Zur Dokumentation habe man die Partie auch auf Video aufgezeichnet. "Ich hätte nie geglaubt, dass es auch mal in der Oberliga so abgeht", so Lange weiter. Er sei sehr froh, dass sich der Spieler sofort an ihn gewandt hatte. "So konnten wir den größten Schaden abwenden."

Mutmaßlicher Anstifter berät weitere Vereinsspieler

Am Spieltag am Freitag habe er kurzfristig seine Mannschaft zusammengerufen, um sie über den Vorfall zu informieren, erklärte Lange. Parallel dazu hätten die Vereinsverantwortlichen überprüft, welche anderen Spieler im Verein ebenfalls diesen Berater haben. Tatsächlich berät der mutmaßliche Betrüger noch zwei weitere Spieler in der Mannschaft. "Wir haben die auch ins Gebet genommen und uns ihre Handys zeigen lassen." Es sei nichts Auffälliges entdeckt worden. Lange unterstrich, dass in den Vereinbarungen mit den Spielern Wetten mit oder gegen die eigene Mannschaft eindeutig untersagt sind. "Wir sind sauber", so der Übungsleiter.

Oberliga-Spielleiter lobt Spieler und Verein

Oberliga-Spielleiter Kuchel kann sich nicht erinnern, dass Ähnliches in der Oberliga Nordost schon einmal vorgekommen wäre. Er lobte ausdrücklich das Vorgehen des Spielers und des Vereins: "Das ist nicht selbstverständlich, aber das ist genau so, wie wir uns das wünschen: Dass sich der betroffene Spieler dem Verein gegenüber öffnet." Der Vorfall selbst habe ihn entsetzt. Gleichwohl sei auch der Oberliga-Fußball ein Spiegel der Gesellschaft: "An sich musste man früher oder später mit solchen Dingen in der Oberliga Nord rechnen", so Kuchel.

Untere Ligen für Wettbetrüger interessant

Versuchte Spielmanipulationen stehen laut Experten meist im Zusammenhang mit Sportwetten-Betrug. Für die Wettbetrüger sind auch untere Ligen interessant. Wetten können dabei nicht nur auf Endergebnisse platziert werden, es gibt darüber hinaus zahlreiche Spezialwetten wie etwa zu Halbzeitergebnissen, der Anzahl der erzielten Tore und Ecken-Verhältnissen.

Lukrative Quoten bei Spezialwetten

Bei solchen Spezialwetten können die Quoten durchaus lukrativ sein. Zudem verdienen die Fußballer in den unteren Ligen weit weniger als Bundesligaprofis. Im Fall des Malchower SV sollen die Spieler kaum mehr als eine Aufwandsentschädigung bekommen.

