Stand: 10.03.2019 13:07 Uhr

Malchow: Manipulationsversuch bei Oberliga-Spiel?

In der Fußball-Oberliga Nordost gibt es einen Spiel-Manipulationsverdacht. Betroffen war die Partie am Freitag zwischen dem Malchower SV 90 und der TSG Neustrelitz (1:4). Nach Informationen des Malchower Trainers Sven Lange hat einer seiner Spieler kurz vor dem Anpfiff eine Textnachricht bekommen. Darin sei er aufgefordert worden, dafür zu sorgen, dass sein Verein - also Malchow - in der ersten Hälfte zwei Tore kassiert.

Verband will Manipulationsvorwurf nachgehen

Als Belohnung seien dem Spieler 1.000 Euro angeboten worden. Der Absender der Nachricht ist bekannt. Es handelt sich um den Berater des Spielers. Der Spieler sei auf den Betrug aber nicht eingegangen, sondern haben seinen Coach Informiert, erklärte SVM-Trainer Lange NDR 1 Radio MV. Lange wiederum habe daraufhin den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) informiert. Dieser teilte mit, der Sache auf den Grund zu gehen. Malchow als Tabellenletzter mit nur vier Punkten aus 19 Spielen verlor die Partie mit 1:4 und lag zur Halbzeit 1:2 zurück.

Wettmafia inside: Unterwegs mit Wettbetrügern Sportclub - 10.02.2019 23:35 Uhr Autor/in: Mariam Noori Wenn korrupte Sportler absichtlich verlieren, verdienen sie mit: Runner. Sie arbeiten im Auftrag der Mafia. Wie werden die krummen Wettgeschäfte abgewickelt?







Untere Ligen für Wettbetrüger interessant

Versuchte Spielmanipulationen stehen laut Experten häufig im Zusammenhang mit Sportwetten-Betrug. Für die Wettbetrüger sind auch untere Ligen interessant. Wetten können dabei bei weitem nicht nur auf Endergebnisse platziert werden, es gibt darüber hinaus zahlreiche Spezialwetten wie etwa zu Halbzeitergebnissen, der Anzahl der erzielten Tore und Ecken-Verhältnissen.

Lukrative Quoten bei Spezialwetten

Bei solchen Spezialwetten können die Quoten durchaus lukrativ sein. Zudem verdienen die Fußballer in den unteren Ligen weit weniger als Bundesligaprofis. Im Fall von Malchow sollen die Spieler kaum mehr als eine Aufwandsentschädigung bekommen.

