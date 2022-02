Mal pfui, mal hui: Hannover 96 bleibt eine Wundertüte Stand: 21.02.2022 10:40 Uhr Zum zweiten Mal in Folge hat Hannover 96 in der Zweiten Liga den Tabellenführer geärgert und vier Punkte aus den beiden Partien geholt. Überhaupt ist die Bilanz gegen die Top-Teams beachtlich. Doch den Niedersachsen fehlt es an Konstanz.

In sieben Duellen mit den aktuell auf den Rängen eins bis vier stehenden Mannschaften gab es für Hannover lediglich zwei Niederlagen. Ansonsten schlugen die "Roten" den HSV mit 1:0, St. Pauli am Sonntag schon zum zweiten Mal, und gegen Darmstadt und Werder Bremen holten sie immerhin jeweils ein Remis. Dennoch rangieren die Niedersachsen in der Tabelle nur auf Platz zwölf - und wären sogar nur auf dem Relegationsrang, wenn es die jüngsten (eigentlich unerwarteten) vier Zähler gegen Darmstadt und St. Pauli nicht gegeben hätte.

"Wäre" ist das Stichwort: Was wäre für 96 mit solchen Leistungen in dieser Saison möglich gewesen? Deutlich mehr, wenn man die Worte von 96-Torwart Ron-Robert Zieler richtig interpretiert: "Das ist das Faszinierende an dieser Liga. Die Leistungsdichte ist sehr nahe beieinander. Da kann an einem Spieltag jeder jeden schlagen", sagte der 33-Jährige nach dem 3:0-Erfolg am Hamburger Millerntor.

"Wenn die Mannschaft das abliefert, was sie diese Woche und letzte Woche abgeliefert hat, mache ich mir überhaupt keine Sorgen." 96-Torwart Ron-Robert Zieler

Statt aber jeden zu schlagen und selbst weiter oben mitzuspielen, befindet sich Hannover im Kampf um den Klassenerhalt - den Hannover angesichts der engen Tabellenkonstellation auch noch lange nicht in der Tasche hat. Aber die notwendigen Tugenden dafür haben die Niedersachsen am Millerntor gezeigt. Sie waren giftig in den Zweikämpfen, extrem lauffreudig und konzentrierten sich auf einfachen Fußball: Hinten standen sie kompakt mit bis zu acht Mann, dann fuhren sie mit langen Bällen ihre Konter. Nicht hübsch, aber erfolgreich.

Dabrowski sieht "Entwicklung" seiner Mannschaft

96-Coach Christoph Dabrowski lobte die "Leidenschaft und Energie" seiner Mannschaft: "Da ist klar zu erkennen, dass da eine Entwicklung stattfindet." Noch fehlt aber die Kontinuität. Fast immer folgte in dieser Saison nach zwei erfolgreichen Partien eine Niederlage. Nur einmal blieben die Niedersachsen dreimal ungeschlagen, als sie im Herbst drei Remis gegen Aue, Düsseldorf und Paderborn holten.

Torwart Zieler hat nach dem Erfolg beim FC St. Pauli ein einfaches Rezept dafür, warum es jetzt besser wird: "Genießen, genießen, genießen." Der kommende Gegner Holstein Kiel (Freitag, 18.30 Uhr, im NDR Livecenter) weckt zudem positive Erinnerungen: In der Hinrunde zerlegte 96 die "Störche" mit phasenweise feinem Kombinationsfußball und gewann 3:0. Es war ein überraschender Erfolg. Aber das macht Hannover eben in dieser Saison aus - zum Leidwesen der Fans immer wieder auch mit Ausschlägen nach unten.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 20.02.2022 | 22:50 Uhr