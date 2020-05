Stand: 20.05.2020 16:56 Uhr

MV gibt grünes Licht: Hansa dürfte wieder spielen

Hansa Rostock ist bereit für den möglichen Neustart in der Dritten Liga. Mecklenburg-Vorpommern hat das Konzept des Clubs, um in Corona-Zeiten die Hygiene-Vorschriften einzuhalten, bewilligt. "Wir freuen uns, dass wir mit unserem medizinischen Konzept, das wir genau auf den Standort Rostock angepasst haben, überzeugen konnten und sowohl aus gesundheitlicher als auch politischer Sicht nichts gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes spricht", sagte der Vorstandsvorsitzende Robert Marien am Mittwoch. Hansa hatte den Antrag auf Wiederzulassung des Spiel- und Wettkampfbetriebs in der vergangenen Woche beim zuständigen Ministerium eingereicht.

"DFB steht in der Pflicht nachzuziehen"

Der FC Hansa hat damit seine Hausaufgaben gemacht. Nachdem die Hanseaten die Voraussetzungen für das Teamtraining erfüllt hatten, ist nun auch die Stadionfrage geklärt. Offen ist allerdings weiterhin, ob und wann die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird. Noch immer ist nicht abschließend geklärt, ob es, wie vom Deutschen Fußball-Bund geplant, am 30. Mai weitergehen kann.

Mit der Verkündung der Erlaubnis, den Spielbetrieb an der Ostsee wieder aufnehmen zu dürfen, verbanden die Rostocker deshalb eine konkrete Forderung: "Nun steht der DFB in der Pflicht, nachzuziehen, und wie von der Mehrheit der Drittliga-Vereine bereits gefordert, schnellstmöglich und unverzüglich die Terminierung zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs festzulegen".

Dritte Liga in ihren Grundfesten erschüttert Sportclub - 17.05.2020 22:50 Uhr Autor/in: Jan Neumann Die Dritte Liga steht am Abgrund. Einige wenige wollen den Abbruch, wohl auch aus eigenen Interessen, doch ihre Argumente könnten dazu führen, dass auch die neue Saison nicht gestartet wird.







3,4 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 20.05.2020 | 19:30 Uhr