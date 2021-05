Stand: 23.05.2021 18:25 Uhr Live-Blog: In Kiel liegen Enttäuschung und Hoffnung gerade sehr nah beieinander

Kiel hat den direkten Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Alles rund um den Tag der Entscheidung jetzt im Live-Blog von NDR Schleswig-Holstein.

Polizei nach dem Spiel: "Zwischendurch brenzlig"

Die NDR Reporter vor Ort haben von teilweise aggressiven Verhalten weniger Fans berichtet. Nach Informationen der Polizei gab es keine Ausschreitungen, allerdings sei die Lage zwischendurch brenzlig gewesen. Einige Meter des Bauzauns wurden kurz vor Spielende eingedrückt. Als Beamte eingriffen, seien sie mit Flaschen beworfen worden. Insgesamt sei es aber ein ruhiger Einsatz gewesen, hieß es von der Polizei. Auch Familien mit Kindern waren am Stadion. Mittlerweile befindet sich nur noch ein "harter Kern" vor Ort, der sich ruhig verhält.

"Die Hoffnung stirbt zuletzt"

🔵⚪🔴 Kieler Fans sind trotz des verpassten direkten Aufstiegs stolz auf ihre Mannschaft: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."

VIDEO: Holstein Fans sind immer noch optimistisch (1 Min)

Kiel zittert weiter um Bundesliga-Aufstieg

Holstein muss weiter zittern... In der Relegation müssen die "Störche" am Mittwoch und Sonnabend gegen Köln spielen.

VIDEO: NDR Reporter Chawki mit einer Zusammenfassung aus Kiel (1 Min)

KSV-Geschäftsführer Schwenke lobt Moral

Im Gespräch mit NDR Moderatorin Hannah Böhme zeigt sich KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke enttäuscht, lobt aber auch die Moral der Kieler Spieler.

AUDIO: KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke nach der Niederlage (3 Min) KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke nach der Niederlage (3 Min)

Kieler Spieler und ihre Fans leiden

Die Mannschaft kommt nach der Niederlage trotzdem an den Zaun und zeigt sich den Fans.

Kiel verpasst den direkten Aufstieg in die Bundesliga

Holstein Kiel droht den ersehnten Bundesliga-Aufstieg auf den letzten Metern zu verpassen. Durch die 2:3 (1:0)-Niederlage gegen Darmstadt 98 rutschten die "Störche" auf Rang drei ab. In der Relegation geht es nun gegen den 1. FC Köln.

Bedrückte Stimmung: Kiel verliert

Die Stimmung vor dem Holstein-Stadion ist bedrückt...

Tor für Kiel !

⚽ 87. Minute: Bartels verkürzt auf 2:3.

AUDIO: Holstein Kiel trifft zum 2:3-Anschluss (1 Min) Holstein Kiel trifft zum 2:3-Anschluss (1 Min)

Bittere zwei Tore Rückstand für Holstein: Hängende Köpfe

75. Minute: Höhne trifft für Darmstadt zum 3:1. 🙁 Hängende Köpfe bei den Holstein-Fans vor dem Stadion. Sie checken ihr Smartphone und hoffen noch auf Düsseldorf.

AUDIO: Holstein Kiel kassiert gegen Darmstadt das 1:3 (1 Min) Holstein Kiel kassiert gegen Darmstadt das 1:3 (1 Min)

KSV-Fan und Buchautor Hermann über Kiels Chancen bei einem Bundesliga-Aufstieg

VIDEO: Matthias Hermann: "Bei Aufstieg weiter ruhig und bodenständig arbeiten" (1 Min)

Darmstadt geht in Führung

58. Minute: Wieder ist es Dursun, der trifft. Holstein liegt jetzt mit 1:2 hinten. Vor dem Stadion zünden die Kieler Ultras immer wieder Böller.

AUDIO: Darmstadt führt in Kiel mit 2:1 (1 Min) Darmstadt führt in Kiel mit 2:1 (1 Min)

Darmstadt gleicht aus

51. Minute: Dursun gleicht für Darmstadt aus. Hauchdünne Entscheidung: Patrick Ittrich gibt das Tor. Es steht jetzt 1:1.

AUDIO: 1:1-Ausgleich für Darmstadt gegen Holstein Kiel (1 Min) 1:1-Ausgleich für Darmstadt gegen Holstein Kiel (1 Min)

Kieler Fans vor dem Stadion: "Holsteeeeeeeiiiiiin!"

VIDEO: Kieler Fans peitschen Holstein nach vorne (1 Min)

Die Polizei zur Lage rund ums Stadion

Auf den Bildern und Videos wird deutlich - es sind trotz der Aufforderung von Polizei und Verein zahlreiche Fans zum Holstein-Stadion gekommen. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Felsch sei die Stimmung hervorragend, zwischendurch werde nur immer wieder ein Böller gezündet. Auch der Abstand "könnte besser sein" und, da die allermeisten Bier trinken würden, hätten sie auch immer wieder einen Grund, die Maske abzunehmen. Laut Felsch haben er und seine Kollegen aber einen guten Überblick - und: Sie verfolgen das Spiel selbst auf dem Handy.

Wie machen sich Bundesliga-Aufsteiger im ersten Jahr?

🧮 Ein bisschen Statistik: Eine Mannschaft hat in ihrer ersten Bundesligasaison eine Chance von circa 70 Prozent auf den Klassenerhalt.

Die Freude bei den Kieler Fans über die Führung ist riesig

VIDEO: Fan-Torjubel zum Kieler Führungstreffer (1 Min)

1:0 für Holstein Kiel

⚽ 18. Minute: Serra schießt Kiel in Führung.

AUDIO: Norman Nawe kommentiert das 1:0 für Holstein Kiel (1 Min) Norman Nawe kommentiert das 1:0 für Holstein Kiel (1 Min)

Kiels Vier-Jahres-Rhythmus

Ein Blick in die jüngste Historie der KSV zeigt: Holstein Kiel erreicht alle vier Jahre Großes.

2009: Aufstieg in die 3. Liga, die man nach nur einem Jahr wieder verlassen musste

2013: Erneuter Aufstieg in Liga drei

2017: Aufstieg in die 2. Bundesliga nach einem Sieg in Großaspach

Stadionsprecher York Lange begrüßt die Fans vor dem Stadion

Holstein-Ultras zünden Knaller und Bengalos

Auch die Kieler Ultras sind mit circa 1.000 Anhängern vor Ort. Nach Angaben der Polizei ist die Stimmung aber friedlich.

VIDEO: Holstein Kiel Ultras kommen am Stadion an (1 Min)

NDR Sportreporter Nawe: Entspannte Atmosphäre im Stadion

🔈 Für NDR 1 Welle Nord live im Stadion ist NDR Sportreporter Norman Nawe. Vor dem Spiel steht er seinem Kollegen Rede und Antwort. Seine Prognose: Wenn die Kraft reicht, kann die KSV das Spiel gewinnen.

VIDEO: NDR Sportreporter Nawe mit einem Vorausblick in die 93. Spielminute (2 Min)

Noch eine Stunde bis zum Anpfiff

Nur wenige Minuten nach den Darmstädtern kommen auch die Kieler Spieler an.

Mannschaft aus Darmstadt ist da

NDR Reporter Samir Chawki ist rund um das Holstein-Stadion unterwegs. Er berichtet, dass schon viele Medienteams, Fotografen und auch Fans vor Ort sind. Und gegen 14 Uhr fuhr der Mannschaftsbus aus Darmstadt vor.

VIDEO: Die Busankunft der Mannschaft aus Darmstadt (1 Min)

Kiels OB Kämpfer vor dem Spiel: "So dicht dran waren wir noch nie"

AUDIO: Kiels Oberbürgermeister Kämpfer vor dem Holstein-Spiel (1 Min) Kiels Oberbürgermeister Kämpfer vor dem Holstein-Spiel (1 Min)

"Vorwärts Holstein": Fan-Banner hängen in der Stadt

Heute hängen riesige Banner nicht nur im Stadion. Ein Eindruck aus der Kieler Innenstadt: "Vorwärts Holstein". Auf einem anderen Banner steht: "Für Liga eins stehen wir alle ein - alles für Holstein". Außerdem wehen in der Stadt Holstein Kiel Fahnen.

Ganz Kiel drückt den "Störchen" die Daumen

Und nicht nur die Daumen sind gedrückt - die Kieler*innen sind optimistisch, dass sie gegen 17.20 Uhr einen Grund zum Feiern haben.

Ist es die letzte Nacht als Zweitliga-Stadion?

Vorfreude auf das Spiel - eine kleine Bastelanleitung

Straßensperrungen rund um das Holstein-Stadion

Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich rund um das Kieler Holstein-Stadion am Sonntag von 14.30 bis etwa 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Damit soll eine Fan-Ansammlung nach einem möglichen Bundesliga-Aufstieg der KSV Holstein verhindert werden. Die Vollsperrung betrifft den Bereich des Westrings im Umfeld der Tankstelle am Westring sowie die Projensdorfer Straße zwischen Kreisel und Elendsredder. Dazu werden an mehreren Stellen Straßensperren eingerichtet.

Mitmachen! Wie stehen Kiels Chancen?

UMFRAGE Mögliche Antworten Schafft Holstein Kiel den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga? Ja Nein Ich bin nicht sicher. Abstimmen Ergebnisse

Ein Rück- und Ausblick von Norman Nawe

VIDEO: Holstein Kiel vor Aufstieg: "Ausgerechnet gegen Anfang" (2 Min)

Freiwilliger Verzicht auf Zuschauer im Stadion

Die "Störche" hätten im Rahmen eines Modellprojekts vor Zuschauern im Holstein-Stadion spielen können - verzichteten aber freiwillig. Er wolle weder eine Sonderrolle des Fußballs in der Gesellschaft noch eine "Bevorzugung gegenüber anderen Sportvereinen im Land erfahren", so KSV-Präsident Steffen Schneekloth: "Denn auch in anderen Ligen und Sportarten kämpfen, sofern möglich, Sportler*innen um Auf- und gegen Abstiege." Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lobte diese Entscheidung als "Ausdruck großer Verantwortung der Vereinsführung".

Der Blick geht zu Greuther Fürth

Ole Werner und das Geheimnis seines Erfolgs

Vater des Erfolgs ist nicht zuletzt Trainer Ole Werner. Aber was genau sind eigentlich seine Qualitäten? Der NDR hat sich auf Spurensuche begeben.

