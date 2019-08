Stand: 02.08.2019 13:58 Uhr

Lieberknechts Wiedersehen mit der alten Liebe

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diese Dritte Liga halten werden und dann ab der neuen Saison wieder voll angreifen werden." Gesagt hat diesen Satz Torsten Lieberknecht Anfang April dieses Jahres dem NDR Fernsehen. Und gemünzt war er auf seinen Ex-Club Eintracht Braunschweig, der seinerzeit gegen den Sturz in die Viertklassigkeit kämpfte. Lieberknecht, der den BTSV von Mai 2008 bis Mai 2018 coachte, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits beim MSV Duisburg angeheuert, mit dem er eine Spielklasse höher ebenfalls im Tabellenkeller stand. Während seine Prognose wahr wurde und sich die "Löwen" vor dem Abstieg retten konnten, stieg Lieberknecht mit den "Zebras" ab.

Und so kehrt der 46-Jährige am Sonntag erstmals nach seiner Trennung von der Eintracht als Trainer einer gegnerischen Mannschaft ins Stadion an die Hamburger Straße zurück, wenn die Niedersachsen Duisburg zum Drittliga-Topspiel empfangen (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

15 Jahre beim BTSV in Lohn und Brot

Ein Spiel wie jedes andere ist es für Lieberknecht gewiss nicht. Schließlich arbeitete der gebürtige Pfälzer nicht nur als Coach des Profi-Teams für den Meister von 1967. In der Löwenstadt beendete er 2007 auch seine Spieler-Laufbahn. Bei der Eintracht arbeitete der 46-Jährige auch als Jugendtrainer und war zwischenzeitlich Präsidiumsmitglied. Der sehr emotionale Übungsleiter, dessen Amtszeit mit dem bitteren Zweitliga-Abstieg endete, kennt an der Hamburger Straße also jede noch so versteckte Ecke des altehrwürdigen Stadions. Auch den Umkleideraum für die Auswärtsmannschaften, wie Lieberknecht im Interview mit der "Braunschweiger Zeitung" witzelnd zu verstehen gab: "Ich habe ja in meinen 15 Jahren bei der 'Aantracht' auch schon mal mitbekommen, wo die Gäste ihre Kabine haben."

Coach hofft auf positiven Empfang

Wie der Anhang des BTSV bei der Rückkehr seines früheren Langzeit-Trainers in dessen altes "Wohnzimmer" reagieren wird, konnte der 46-Jährige natürlich noch nicht abschätzen. Dass es Pfiffe gegen ihn geben wird, ist in Anbetracht seiner großen Verdienste um die Eintracht aber eher nicht anzunehmen. "Ich hoffe natürlich, dass die Braunschweiger Fans, wenn sie mich sehen, genauso positive Erinnerungen an die lange Zeit haben wie ich", sagte der Coach, der die Niedersachsen zwischenzeitlich von der Dritten in die Erste Liga geführt hatte.

Dass seine ehemalige große Liebe nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison nun nach drei Spieltagen mit neun Punkten Tabellenführer ist, überrasche ihn nicht, erklärte der 46-Jährige. Doch auch sein MSV ist gut aus den Startlöchern gekommen, feierte zwei Siege in drei Partien. Es gibt gewiss unschönere Ausgangssituationen, um an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren.

