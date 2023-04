Leugers nicht mehr Sportlicher Leiter beim SV Meppen Stand: 18.04.2023 13:12 Uhr Ex-Kapitän Thilo Leugers hat sein Amt als Sportlicher Leiter des Fußball-Drittligisten SV Meppen überraschend niedergelegt. Der 32-Jährige war in dieser Postion lediglich fünf Wochen für den designierten Absteiger tätig.

"Ich habe diese Aufgabe sehr gerne und mit Herzblut für den Verein angenommen. Es wurde mir aber schnell deutlich, dass ich in der Kürze der Zeit die mir gesteckten Überlegungen und Ziele nicht so umsetzen kann, wie ich es mir vorgestellt habe", erklärte Leugers. Der frühere Mittelfeld-Stratege der Niedersachsen hatte sich vor rund einem Monat bereit erklärt, die Position des Sportlichen Leiters zunächst bis zum Sommer einzunehmen. Bis dahin wollte er neue Strukturen schaffen, die perspektivisch zu einer Neubesetzung des Postens führen sollten.

Nun steht fest: Der gebürtige Lingener wird beim Neuaufbau des abgeschlagenen Tabellen-Schlusslichts nicht mehr in der Verantwortung stehen.

Sportvorstand Beckmann sucht Nachfolger

Der SVM hat sechs Spieltage vor dem Saisonende elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Zukunft von Coach Ernst Middendorp an der Lathener Straße ist ebenso ungeklärt wie die vieler Spieler. Nach Leugers Rücktritt wird es primär an Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann liegen, die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. "Wir arbeiten intensiv an einer Neubesetzung für die Position des Sportlichen Leiters", sagte der 61-Jährige.

Beckmann bedauerte die Entscheidung von Leugers sehr. Denn: "Wir haben bereits einige sehr gute Ideen, was die zukünftige sportliche Ausrichtung betreffen, auf den Weg gebracht."

