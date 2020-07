Stand: 16.07.2020 09:38 Uhr

Leitfaden für Fan-Rückkehr: St. Pauli vor Problemen

Die Rückkehr von Fans in die Fußballstadien wird zu einem realistischen Szenario - zumindest auf dem Papier. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Clubs der Bundesliga und Zweiten Liga einen Leitfaden zugeschickt, nach dem in der Corona-Krise lokale Konzepte für die jeweiligen Standorte erstellt werden sollen - unter medizinischer Begleitung und in Abstimmung mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden. Eine Mammutaufgabe für die Sommerpause, denn die Gegebenheiten sind bei den 36 Clubs extrem unterschiedlich. Für größere Clubs wie die Bundesligisten VfL Wolfsburg und Werder Bremen oder auch Zweitligist Hamburger SV dürften die Empfehlungen deutlich leichter umzusetzen sein als für Clubs mit kleineren Stadien und kritischer Infrastruktur.

St. Pauli: Mehr Kosten als Ertrag?

So könnte es sein, dass Zweitligist FC St. Pauli im Millerntorstadion noch längere Zeit ohne Zuschauer auskommen muss. Knackpunkt ist nach einem Bericht von NDR 90,3 die im Leitfaden vorgeschlagene Auslastung der Tribünen mit Abstandsregel. Laut DFL-Papier könnten im besten Fall bis zu 50 Prozent der Sitzplätze belegt werden, bei den Stehplätzen aber nur etwa zwölf Prozent. Umgerechnet auf das Millerntorstadion mit sehr vielen Stehplätzen, könnten von den üblichen 30.000 Fans demnach nur etwa knapp 9.000 ins Stadion. Das dürfte kaum ausreichen, um die Kosten zu decken.

HSV könnte 25.000 Fans zulassen

Empfohlen wird im Leitfaden unter anderem auch, dass Zuschauer personalisierte Tickets erhalten, damit der Verein Adresse und Telefonnummer speichern kann. Um Gedränge vor den Stadiontoren zu vermeiden, sollen die Fans Zeitfenster für die Anreise erhalten. Den HSV würden die Vorgaben wohl weniger hart treffen. Alle Stehplätze im Volksparkstadion können zu Sitzplätzen umgebaut werden. Im besten Fall könnte der HSV dann knapp 25.000 Fans ins Stadion lassen.

Die DFL teilte mit, dass der Leitfaden vorab dem Bundesgesundheitsministerium zur Bewertung vorgelegt worden sei. Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, das DFL-Konzept berücksichtige "wesentliche Aspekte des Infektionsschutzes". Experten wie der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg hatten sich bereits skeptisch zu größeren Menschenansammlungen in Stadien in dieser Phase der Pandemie geäußert. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, er halte eine Öffnung der Stadien bereits im September für verfrüht.

