Last-Minute-Derbysieg für Osnabrück

Ein Last-Minute-Tor von Tim Danneberg hat den Drittliga-Fußballern des VfL Osnabrück am Sonntag einen 3:2 (2:1)-Derbysieg bei den Sportfreunden Lotte beschert. Der Mittelfeldspieler drückte in der Nachspielzeit der Partie den Ball aus dem Gewühl über die Linie und sorgte so für den ersten Osnabrücker Auswärtssieg seit September 2017 und den ersten überhaupt unter Daniel Thioune. "Wir hatten sehr viel Glück mit dem Lucky Punch hinten 'raus", räumte der VfL-Coach nach dem Spiel ein. In der Tabelle kletterte der VfL auf Rang 16 und hat sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Platzverkleinerung und frühe Tore

Die Partie begann mit Verzögerung. Weil die eine Rasenhälfte am Rand noch gefroren war, wurde das Spielfeld kurzerhand in der Breite verkleinert - auf beiden Seiten um jeweils 2,50 Meter. Danach mussten die Laufwege der Schiedsrichter-Assistenten noch mit Sand gestreut werden, ehe Schiedsrichter Robert Kampka um 14:07 endlich das Derby anpfiff.

SF Lotte

SF Lotte 2:3



VfL Osnabrück Tore: 0:1 Alvarez (6., Foulelfmeter) 1:1 Heyer (10.) 1:2 Alvarez (25.) 2:2 Pires-Rodrigues (51.) 2:3 Danneberg (90.+1)

SF Lotte: Fernandez - Langlitz, Rahn, Straith, Putze - Wendel, Heyer - J. Lindner, Pires-Rodrigues (82. Dej), Oesterhelweg (78. Facklam) - Freiberger

VfL Osnabrück: Gersbeck - Sama, K. Engel, Susac - Renneke, Danneberg, Groß, Reimerink (65. Krasniqi) - Heider, Alvarez (77. Sen), Iyoha (82. S. Tigges)

Zuschauer: 6615



Mit dem ungewohnt kleineren Platz kamen beide Teams aber gut zurecht und boten den Zuschauern von Beginn an ein flottes Spiel. Schon nach sechs Minuten gab es Strafstoß für Osnabrück, weil Moritz Heyer Danneberg gelegt hatte. Alvarez verwandelte souverän zum 1:0 für die Gäste. Doch Heyer machte seinen Fehler schnell wieder gut, als er auf der Gegenseite von Maximilian Oesterhelweg bedient wurde und nach einer kurzen Drehung zum Ausgleich traf (10.). Danach standen beide Defensivreihen sicherer, sodass weitere Torchancen erst einmal ausblieben. Bis Alvarez einen Geistesblitz hatte: Der VfL-Angreifer sah, dass Lottes Torwart Benedikt Fernandez etwas zu weit vor seinem Gehäuse stand, zog aus knapp 30 Metern einfach mal ab - der Ball senkte sich hinter dem verdutzten Keeper ins Netz - 1:2 (25.).

Osnabrück hätte die Führung ausbauen können: Eine scharfe Hereingabe von Jules Reimerink verpasste Marc Heider am langen Pfosten (34.), ein Freistoß von Alvarez fand im Strafraum keinen Abnehmer (42.). Auf der Gegenseite hatte Oesterhelweg zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, einmal parierte VfL-Keeper Marius Gersbeck großartig (40.), dann strich ein Freistoß knapp am Pfosten vorbei (45.).

Lotte mit mehr Schwung, VfL lange zu zaghaft

Die Sportfreunde Lotte kamen mit viel Schwung aus der Kabine und belohnten sich schnell mit dem 2:2. Kevin Pires-Rodrigues zog aus knapp 16 Metern ab, traf dabei den Rücken von VfL-Abwehrmann Stephen Sama - abgefälscht trudelte der Ball ins Tor (51.). Die Hausherren waren nun klar spielbestimmend, Kevin Freiberger vergab das mögliche 3:2, er traf nur das obere Tornetz (61.). Osnabrücker Angriffsbemühungen verpufften schnell, weil Lotte im Mittelfeld deutlich mehr Zugriff hatte und es den VfL-Profis schlicht an Ideen mangelte. Ein Schüsschen von Emmanuel Iyoha nach 67 Minuten war die erste Torgelegenheit der Lila-Weißen im zweiten Durchgang. Aber danach konnten die Niedersachsen die Partie zumindest wieder etwas offener gestalten. Als Kamer Krasniqi weit über das Lotter Gehäuse drosch (84.), sah es dennoch nach einer Punkteteilung aus, dann aber kam die 91. Minute und Dannebergs großer Auftritt...

