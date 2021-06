Landespokal der Frauen: Revanche oder Titelverteidigung? Stand: 30.06.2021 09:38 Uhr Welches Frauenteam gewinnt den schleswig-holsteinischen Landespokal? Am Mittwoch wird im Uwe Seeler-Fußball-Park in Malente die Entscheidung fallen. Wie im Vorjahr treffen im Finale der SV Henstedt-Ulzburg und Holstein Kiel aufeinander.

von Samir Chawki

Im September vergangenen Jahres war das Finale eine klare Sache, die Segebergerinnen gewannen mit 6:1. Beste Spielerin war damals Schleswig-Holsteins Fußballerin des Jahres, Alina Witt. Sie erzielte insgesamt vier Treffer. Trotzdem war Witt nach der Partie nicht ganz zufrieden: "Ich glaube, ich hätte mehr machen können, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung und der des Teams."

Andere Voraussetzung als im Vorjahr

Im Gegensatz zum Vorjahr treten die Spielerinnen des SV Henstedt-Ulzburg als Zweitliga-Aufsteiger an. Topspielerin Witt fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Und neben ihr fehlen weitere wichtige Spielerinnen wie zum Beispiel Vera Homp. Es könnte also ausgeglichener als im Vorjahr werden.

Spaziergang ins Finale für Titelverteidigerinnen

Der Weg ins Finale verlief unterschiedlich für beide Teams. Die dreifachen Pokalsiegerinnen vom SV Henstedt-Ulzburg schlugen in der Auftaktrunde den Ratzeburger SV auswärts mit 8:0. Im Viertelfinale gab es ein 15:0 bei SV Frisia 03 Risum-Lindholm. Anschließend gewannen sie das Halbfinale beim SV Neuenbrook/​Rethwisch mit 13:0. Somit zog der Titelverteidiger mit einer bemerkenswerten Bilanz von 36:0 Toren und drei klaren Siegen ins Finale ein.

Siege und Zitterpartie für Herausforderinnen

Ganz so leicht war der Weg der Holstein Woman ins Pokalfinale nicht. Die fünffachen Pokalsiegerinnen landeten im Achtelfinale mit einem 11:0 Auswärtssieg beim VfR Horst das klarste Ergebnis. In der nächsten Runde folgte ein 2:0 beim TSV Siems. Das Halbfinale, ein Stadtderby gegen den Kieler MTV, war besonders spannend: Nach 57 Minuten lag der Favorit mit 0:2 zurück, dann folgte eine spektakuläre Viertelstunde. In der 61. Minute gelang der Anschluss durch Alina-Sophie Steiner, zwölf Minuten später schoss Sandra Krohn den Ausgleich. Dann gab es eine gelb-rote Karte für die Holsteinerinnen, bevor sie in Unterzahl in der 76. Minute das 3:2 durch Jasmin Grosnick erzielen konnten.

Ergebnis für den DFB-Pokal egal

Um den Einzug in den DFB-Pokal geht es bei diesem Finalspiel auch in diesem Jahr nicht. Beide Teams sind schon dafür qualifiziert, denn als Regionalligameister sind die Segebergerinnen gesetzt. Der zweite Startplatz wird daher wohl an die Kielerinnen als Finalist gehen. Trotzdem lohnt sich der Sieg, denn der Gewinner erhält 4.000 Euro Prämie, der unterlegene darf sich aber über 2.000 Euro freuen.

In diesem Jahr schafften es die Frauen aus Henstedt-Ulzburg immerhin in die zweite Runde und scheiterten dort mit einer knappen 2:3-Heimniederlage am Zweitligsten SV Meppen. Die Kielerinnen schieden schon in der ersten Runde nach einem 1:2 gegen den Zweitliga-Absteiger SV Berghof aus.

Pokalsieger der vergangenen zehn Jahre

2020 SV Henstedt-Ulzburg

2019 Holstein Kiel

2018 Holstein Kiel

2017 Holstein Kiel

2016 SSC Hagen Ahrensburg

2015 SV Henstedt-Ulzburg

2014 Holstein Kiel

2013 SV Henstedt-Ulzburg

2012 SSC Hagen Ahrensburg

2011 FC Riepsdorf

2010 FFC Oldesloe II

