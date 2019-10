Stand: 27.10.2019 11:47 Uhr

Läuft bei Hansa: Rostock und "die neue Dynamik" von Florian Neuhauss, NDR.de

Die Rechnung ist einfach: "Mit Siegen und guten Ergebnissen steigen das Selbstvertrauen und die Stimmung", sagte Trainer Jens Härtel nach dem 2:1-Erfolg seiner Rostocker in der Dritten Liga gegen 1860 München. Es war bereits das achte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage für die Mecklenburger. Die gut 17.000 Hansa-Fans im Stadion feierten ihr Team mit Standing Ovations. "Da ist eine neue Dynamik reingekommen", betonte Härtel, dessen Team auf einmal nur noch drei Punkte hinter der Tabellenspitze steht.

Hansa Rostock setzt Erfolgsserie fort Nordmagazin - 26.10.2019 19:30 Uhr Hansa Rostock hat das Spiel gegen 1860 München mit 2:1 für sich entschieden und setzt damit seine Erfolgserie fort. Seit acht Spielen ist die Mannschaft unbesiegt.







Höhenflug nach schwachem Saisonstart

Rückblende: Die mit großen Ambitionen in die Saison gegangenen Rostocker setzen den Start in den Sand. Nach sechs Spieltagen hat Hansa gerade mal fünf Punkte auf dem Konto und steht auf einem Abstiegsplatz.

"Vor zehn Wochen sangen die Fans noch: 'Das hat mit Fußball nichts zu tun'", erinnert sich Härtel genau.

Der 50-Jährige, der den 1. FC Magdeburg im Jahr 2018 in die Zweite Liga geführt hat, weiß, was die Stunde geschlagen hat und fordert öffentlichkeitswirksam weitere Neuzugänge. Damit begibt er sich (bewusst) auf Konfrontationskurs zu Manager Martin Pieckenhagen, der es sicher lieber gesehen hätte, solch ein Thema nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Doch auch er weiß um die Notwendigkeit nachzulegen - und im August kommen tatsächlich noch eine ganze Reihe neuer Spieler.

Hansa entscheidet knappe Spiele für sich

Der Erfolg stellte sich schnell ein. Seit dem 23. August ist Hansa nun bereits ungeschlagen. Kurios: Rostock hat nie mit mehr als einem Tor Vorsprung gewonnen. Zufällig siegten die Norddeutschen aber auch nicht. "Es hört sich zwar immer doof an, aber so was muss man sich ein Stück weit erarbeiten", weiß Maximilian Ahlschwede. "Wir hatten in den ersten Wochen hier und da auch immer mal Pech. Aber wir sind drangeblieben. Deshalb ziehen wir solche Spiele aktuell eher auf unsere Seite."

"Erstes Tor im Ostseestadion ist richtig geil"

Der Rechtsverteidiger selbst geht als Musterbeispiel dafür durch. Die Anfänge der Serie verfolgte der 29-Jährige nämlich zumeist von der Bank. Und als Joker wurde er auch immer wieder im Mittelfeld eingesetzt. Gegen 1860 stand Ahlschwede dann erstmals seit dem sechsten Spieltag wieder in der Startelf. Und ausgerechnet der oft für mangelnde Effektivität im Offensivspiel Gescholtene jagte den Ball in einer erneut engen Partie zum 1:0 in die Maschen. "Das war der Dosenöffner", befand Härtel, und Ahlschwede sagte lachend: "Da ist mir mal einer abgerutscht. Mein erstes Tor im Ostseestadion - das ist natürlich richtig geil."

Belohnung und Mahnung vom Trainer

Zum Lohn für den dritten Sieg in Folge gab der Trainer seiner Mannschaft zwei Tage frei. Hansa steht erstmals in dieser Saison im oberen Tabellendrittel - mit Anlauf also dort, wo sich Rostocker eigentlich ohnehin gesehen hatten. Härtel trat allerdings noch im Stadion auf die Euphoriebremse: Sein Team sei nicht besser, sondern "nur" glücklicher und effektiver als die Gäste aus München gewesen. Niemand dürfe es sich jetzt bequem machen und die Füße hochlegen. Kurz: Hansa hat noch gar nichts erreicht. Doch auch der Coach genießt den aktuellen Höhenflug: "An sowas können wir uns gewöhnen", sagte Härtel mit Blick auf die tolle Stimmung im Stadion und fügte hinzu: "Wir wollen uns für eine längere Zeit im oberen Drittel festbeißen."

