Kruse noch ohne Club - Werder versperrt Rückweg

Wohin zieht es Max Kruse? In Bezug auf die berufliche Zukunft des ehemaligen Kapitäns von Fußball-Bundesligist Werder Bremen könnten Real Madrid und Inter Mailand eine Rolle spielen. Über Bande gewissermaßen. Da die "Königlichen" aus der spanischen Hauptstadt bereits den 21 Jahre alten serbischen Stürmer Luka Jovic von Eintracht Frankfurt für eine Ablösesumme von knapp 70 Millionen Euro unter Vertrag genommen haben und nun auch Inter großes Interesse an Jovic' bisherigem Sturmpartner Ante Rebic bekundet hat, könnte sich bei der Eintracht ganz schnell eine enorme Vakanz in vorderster Linie ergeben. Dies würde erst recht für den Fall gelten, dass womöglich auch der Dritte aus dem starken Offensiv-Trio, der Franzose Sébastian Haller, den Europa-League-Halbfinalisten verlässt.

Eintracht könnte Gehalt stemmen

In Frankfurt wären zwei Parameter gegeben, die eine Kruse-Verpflichtung möglich machen können - enormer Handlungsbedarf und ausreichend finanzielle Mittel. Der 31-Jährige kostet zwar keine Ablösesumme, da sein Vertrag zum 30. Juni ausläuft. Der gebürtige Reinbeker hat aber klare Gehaltsvorstellungen (kolportiert wurde ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro), die nur wenige Bundesligaclubs erfüllen können. Nach Informationen der "Deichstube" soll Kruse schon seit seiner Absage an Werder, den Vertrag zu verlängern, bei der Eintracht ein Thema sein.

Medien: Interesse von Fenerbahce und aus England

Vor wenigen Tagen berichteten türkische Medien, dass Fenerbahce Istanbul Kruse ein Vertragsangebot über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison unterbreitet habe. Kruse hat schon einige Male angedeutet, dass er gerne noch einmal im Ausland bei einem Topclub spielen wolle. Stellt sich die Frage: Fällt Fenerbahce in diese Kategorie? Nur auf die Türkei bezogen: grundsätzlich ja. Im europäischen Vergleich: eher nicht.

Auch mit englischen Clubs wie etwa Tottenham Hotspur wurde der ehemalige deutsche Nationalspieler schon in Verbindung gebracht. Es dürfte einige Optionen geben - nur eine nicht mehr. Einen Weg zurück zu Werder Bremen werde es nicht geben, stellte Sportchef Frank Baumann in der "Bild" klar.

Kein Weg zurück zu Werder

Eine Wiederaufnahme der Vertragsgespräche sei kein Thema. "Die Entscheidung ist gefallen. Das würde ich ausschließen", sagte Baumann. Er kann Kruse auch schlichtweg nicht genug bieten. Die ersehnte Teilnahme an der Europa League verpasste die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt um zwei Punkte. Vor allem daraus resultiert, dass es Werder an den finanziellen Möglichkeiten mangelt, um Kruses Gehaltsvorstellungen erfüllen zu können.

Kohfeldt bedauert den Weggang seines Kapitäns, der in den vergangenen drei Jahren mit 32 Treffern in 84 Partien bester Offensivspieler der Norddeutschen war. "Max war unheimlich wichtig. Jetzt ist es aber ein Ziel, sich facettenreicher aufzustellen", sagte er dem "kicker".

