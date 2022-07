Kondolenzbuch zum Tod von Uwe Seeler

Der Name dieser herrlichen Stadt und sein Name sind für immer eins.Mit der Raute im Herzen.

Es gab bis heute keinen ehrlicheren Fußballer als "Uns Uwe". Ich habe ihn bewundert.

Mein Mann und ich haben in den 80er-Jahren Tennis in der Halle des HSV in Norderstedt-Harksheide gespielt und Uwe Seeler spielte auf dem Nebenplatz. Er hat immer sehr freundlich gegrüßt und war so "normal", ich erinnere mich immer mit Freude daran. Mein aufrichtiges Beileid!

Es stimmt mich sehr traurig, vom Tod Uwe Seelers zu hören. Ich bin mit ihm groß geworden. Mein Vater, leidenschafter Fußballspieler, hat oft von ihm erzählt. Uwe Seeler war einfach so schön normal und nicht so abgehoben. Seiner Familie wünsche ich viel Kraft.

Lieber Uwe Seeler, ich bin in den 1960er-Jahren mit Ihnen aufgewachsen, habe die Begeisterung meines fußballspielenden Vaters vor Augen, der von Ihnen, Ihrer Spielweise und Ihrer Fairness erzählte - schwärmen wäre zu viel gesagt, mein Vater war Ostfriese. Aber sein Respekt und seine Bewunderung waren immer spürbar. Und das übertrug sich unweigerlich auf mich, denn der Fußball hat uns verbunden, viele Spiele haben wir gemeinsam im Fernsehen gesehen. Ich werde Sie in lebhafter Erinnerung behalten, Herr Seeler. Auch für mich waren Sie ein Vorbild -und schon zu Lebzeiten eine Legende. DANKE!

Du bleibst. "Nur der HSV".

Uwe hatte die Raute im Herzen. Uwe war der HSV. Ohne Uwe fehlt dem HSV viel. Uwe hatte die Hoffnung auf den Aufstieg nie aufgegeben, die Mannschaft soll für Uwe den Aufstieg schaffen. Ruhe in Frieden.

Uns Uwe ruhe in Frieden. Hörte es im Autoradio 19 Uhr, 19.04 Uhr Regenbogen über Eidelstedt. Sicher für ihn, Symbohl für Fairplay. Hsvaktiv lag er vor meiner Zeit, bzw. als Kindergarten-Teilnehmer kann man sich noch etwas an die Radioreportage seines Abschiedsspiel erinnern.

Hamburg, meine Stadt, HSV, mein Verein, Uwe Seeler, mein Vorbild! Ruhe in Frieden und hoffentlich brauchen sie da wo Du jetzt bist einen tollen Fussballer....

Mit Trauer habe ich vom Tod von "Uns Uwe" erfahren. Uwe Seeler war ein Sinnbild für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ein Typ, der so vieles verkörperte, was wir heute an vielen Personen vermissen.Ich wünsche der Familie und den Freunden von Uwe Seeler viel Kraft. Leuchtende Tage. Nicht weinen, dass sie vorüber. Lächeln, dass sie gewesen. (Konfuzius)

Ruhm und Ehre uns Uwe. Du warst einer der ehrlichsten Fussballer der Welt. Jeder Deutsche wird dich nie vergessen... Ruhe in Frieden.

Wir machen gerade Urlaub in Dänemark und haben am Nachmittag von "uns Uwes" Tod erfahren. Wir haben ihn noch live im Volkspark spielen sehen! Wir sind sehr traurig! Er wird immer ein Idol für uns bleiben! Nicht nur als herausragender Fußballer, viel mehr noch als ein ganz besonderer Mensch!

Ich möchte der gesamten Familie mein tief empfundenes Beileid ausdrücken! Uwe, Ruhe in Frieden!!! Du bleibst für alle Zeit unvergessen!!!

Unvergesslich, legendär. Ruhe in Frieden. Einer der ganz Großen geht.

Uns Uwe, Du warst einer von uns und wirst es auch bleiben.

Seit 1966 ist Uwe Seeler für mich sehr beeindruckend. Wie er das nicht gegebene Tor und Verlust der Weltmeisterschaft gentlemanlike gehändelt hat. Immer bescheiden.

Ich bin unendlich traurig, ich kenne ihn schon von meiner Jugend. Ich bin eine Norderstedterin und wohne ganz in seiner Nähe. Ich werde ihn nicht vergessen.

In einer Welt, die gefühlt ihren Kompass verliert, in der grundlegende Werte sich verschoben haben, war - und ist - Uwe Seeler ein Leuchtturm des guten und des redlichen und er wird für immer untrennbar mit dem verbunden sein, weswegen wir den Fußball so lieben. Tschüss, Uwe. Danke für alles!

Uns Uwe ist von uns gegangen. Das wühlt mich nicht nur als HSVer auf. Weil er eben auch als Mensch außergewöhnlich gewesen ist. Auch zu damaligen Zeiten! Er war Hoffnungsträger und Vorbild für ganze Generationen! Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere.... Ich wollte immer Hotte oder eben Uwe sein. 1972 hat er sein letztes Spiel für seinen/unseren HSV absolviert. Ein Jahr vor meiner Geburt. Ich habe Ihn also nie Live Fussball spielen sehen. Habe aber schon als lütter Bengel mit der Raute im Herzen, die Berichte und Aufzeichnungen in mich aufgesogen. Uns Uwe hat sich einfach in die HSV-Herzen gemenschelt! Auch heute noch! Für Generationen die Jahrzehnte später geboren wurden. Warum er Konkurrenzübergreifend UNS UWE hieß: "Ich bin nichts Besseres als andere, sondern ein stinknormaler Mensch. Ich habe einfach nur Fußball gespielt."Danke für alles, Uwe

Als 9jähriger habe ich die WM 70 gesehen,unvergessen sein Tor gegen England. Er wird immer als großartiger Fussballer,aber genauso als großartiger Mensch,der seinen HSV immer treu geblieben ist ,in Erinnerung bleiben.

Uwe Seeler hat den Menschen gezeigt, wie Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Bescheidenheit und Familie gelebt wird. Ich werde ‚uns Uwe‘ vermissen. Mein aufrichtiges Beileid.

Ja Uwe, ich habe dich auch noch spielen sehen. Schade, dass du den Aufstieg des HSV nicht mehr erleben wirst. Ruhe in Frieden mein Beileid an die Angehörigen.

Ich habe Uwe Sesler 2 Mal Getroffenen, und er ist immer ein normaler Mensch geblieben und nie Abgehoben. Es tut mir leid und ich wünsche seiner Familie viel Kraft für die bevorstehende Zeit.

Uns Uwe war schon Anfang der 60ziger mein Idol. Heute braucht es vielmehr Menschen mit dessen Lebenseinstellung. Gier, übermässiger Reichtum und Protzerei sind nicht gefragt. Er war glücklich in seiner Umgebung - Campingplatz statt Finca. Für mich ein Vorbild von allererster Sahne. R.I.P., lieber Uwe