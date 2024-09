Kommentar zum HSV und Mario Vuskovic - Ein schmaler Grat

Stand: 10.09.2024 07:35 Uhr

Trotz Dopingsperre bis 2026 hält der HSV an Mario Vuskovic fest. Gemessen am bisherigen Handeln des Fußball-Zweitligisten eine konsequente Entscheidung, meint HSV-Experte Michael Maske in seinem Kommentar. Allerdings auch ein schmaler Grat für einen Profiverein.