Stand: 31.03.2019 15:20 Uhr

"Kölle Alaaf" - Oweia Kiel: Holstein verliert 0:4 von Hanno Bode, NDR.de

"Kölle Alaaf, Alaaf - Kölle Alaaf": Die Torhymne des 1. FC Köln animiert fraglos zum Mitsingen und Mitschunkeln - wenn man es denn mit dem "Effzeh" hält oder dessen Partien als neutraler Beobachter konsumiert. Die Fußballer von Holstein Kiel hätten am Sonntagnachmittag bei ihrem Gastspiel beim Zweitliga-Primus vermutlich am liebsten für einen Stromausfall im "Wohnzimmer" der Rheinländer gesorgt. Denn gleich viermal dröhnte das Karnevalslied durchs weite Runde. Heißt: Köln war ebenso häufig erfolgreich. Und weil bei Holstein an diesem Tag in den entscheidenden Momenten nicht so richtig Musik drin war, setzte es für die Schleswig-Holsteiner eine 0:4 (0:2)-Niederlage. "Oweia Kiel" bei "Kölle Alaaf" in der Dauerschleife: Denn bei einem Sieg hätte das Team von Trainer Tim Walter den Rückstand auf den Tabellendritten Union Berlin (1:3 gegen Paderborn) auf zwei Punkte verkürzen können.

Torjäger Terodde bringt "Effzeh" in die Spur

27.Spieltag, 31.03.2019 13:30 Uhr 1. FC Köln 4 Holstein Kiel 0 Tore: 1 :0 Terodde (22.) 2 :0 Hector (25.) 3 :0 Cordoba (46.) 4 :0 Modeste (90. +1)

1. FC Köln: T. Horn - Mere (71. L. Sobiech), Höger, Czichos - Geis, Hector - Clemens, Drexler, F. Kainz - Cordoba (83. Modeste), Terodde (63. Schaub)

Holstein Kiel: Kronholm - Dehm, Schmidt, Wahl, van den Bergh - Karazor - Mühling, Bénes (53. Meffert) - J. Lee - Okugawa (63. Seydel), Honsak (52. Serra)

Zuschauer: 50000 (ausverkauft)



Kiels Start in Köln-Müngersdorf war eigentlich ganz verheißungsvoll. Holstein begann mutig und setzte durch einen Distanzschuss von Jannik Dehm, den Keeper Timo Horn sicher hielt, das erste kleine Ausrufezeichen (7.). Auch im Anschluss war die KSV zunächst das etwas ballsicherere von zwei sehr offensiv ausgerichteten Teams. Pech für die Gäste, dass Referee Deniz Aytekin ein rüdes Foul von "Effzeh"-Verteidiger Jorge Meré an Mathias Honsak nur mit der Gelben Karte sanktionierte (13.). Der 21-Jährige hatte den Österreicher in vollem Lauf mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Es Schlag ins Gesicht war dann für die Norddeutschen auch die Entstehung des Rückstands: Jae-sung Lee ließ sich vom früheren Kieler Rafael Czichos im Zweikampf viel zu leicht den Ball abnehmen, die Hausherren schalteten blitzschnell um und spielten Simon Terodde frei, der Keeper Kenneth Kronholm mit einem Flachschuss überwand (22.). Es war der 27. Saisontreffer des zuletzt wegen einer Mandelentzündung ans Bett gefesselten Angreifers.

Kronholm zwischen Himmel und Hölle

Und es war, um es in der Boxersprache zu sagen, ein Wirkungstreffer. Denn lediglich 180 Sekunden später leitete Kronholm mit einem riskanten Pass ins Zentrum unfreiwillig das 2:0 für den Tabellenführer ein. Dominick Drexler eroberte den Ball und bediente Jonas Hector, der im zweiten Versuch erfolgreich war. Einmal hatte Kronholm noch gegen den Nationalspieler retten können. "Zweite Liga, nie mehr, nie mehr", sangen die freudetrunkenen Kölner Fans. Nun, ein paar Partien im Unterhaus stehen für die Rheinländer noch an. Dass sie in Bälde wieder zur Eliteklasse gehören werden, scheint spätestens jetzt klar. Denn nach ihrer zweiten "Bude" ließen die Westdeutschen bis zur Pause mal kräftig ihre Muskeln spielen und initiierten Angriff um Angriff.

Terodde hätte bereits vor der Halbzeit für die Entscheidung sorgen können, scheiterte jedoch mit einem vom Lászlo Bénes an Drexler verursachten Strafstoß an Kronholm (41.). Kurz darauf verfehlte Honsak auf der Gegenseite nur um Zentimeter den Anschlusstreffer (44.). Es wäre aus KSV-Sicht der perfekte Zeitpunkt für ein Tor gewesen.

Córdoba macht alle Kieler Hoffnungen zunichte

Stattdessen erwischten die Hausherren einen solchen. Und zwar exakt 44 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Hector schickte Jhon Córdoba auf die Reise, der Kolumbianer stellte eindrucksvoll seine Sprinter-Qualitäten unter Beweis und behielt beim Abschluss die Ruhe. Gegen den platzierten Rechtsschuss des 25-Jährigen ins lange Eck war Kronholm machtlos. Nun ging es für die KSV bei realistischer Betrachtung nur noch um Schadensbegrenzung. Oder - im Idealfall - um Ergebniskosmetik. Ein eigener Treffer gelang der bis zum Schluss aufopferungsvoll kämpfenden Walter-Equipe zwar nicht mehr. Immerhin konnte sie bis wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff verhindern, dass das ungeliebte "Kölle Alaaf" erneut abgespielt wurde. Dann sorgte der eingewechselte Anthony Modeste dafür (90.+1), dass Musik aus den Boxen erklang...

