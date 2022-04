Knackt Hansa Rostock in Düsseldorf die 40-Punkte-Marke? Stand: 06.04.2022 14:55 Uhr Mit zuletzt vier Siegen nacheinander hat sich Hansa Rostock im Aufstiegsjahr schon fast ans sichere Zweitliga-Ufer gerettet. Doch nun wartet Düsseldorf, das im Tabellenkeller ebenfalls eine stabile Serie hingelegt hat.

Den überraschenden Sieg gegen den FC St. Pauli am vergangenen Samstagabend haben die Rostocker bereits gefeiert wie den Klassenerhalt. Nun könnten die Mecklenburger die magische 40-Punkte-Marke tatsächlich knacken. Nötig ist dafür in einem weiteren Flutlicht-Spiel am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) ein Sieg in Düsseldorf - und ein neuerlicher Kraftakt. "Wenn wir Düsseldorf zu Hause schlagen wollen, dann müssen wir an unser Limit gehen", sagte Trainer Jens Härtel. Die Rheinländer sind seit der Verpflichtung von Daniel Thioune als "Feuerwehrmann" - und damit seit sieben Spielen - ungeschlagen.

"Freitagabend-Spiele unter Flutlicht sind das Beste. Vor allem, wenn wir sie gewinnen." Jens Härtel

Härtel: "Wir brauchen noch ein paar Punkte"

Vier Siege in Serie verbuchen die Rostocker. "Wir haben das Momentum aktuell auf unserer Seite", konstatierte Härtel vor dem Auswärtsspiel. Die Kunst besteht daher wohl vor allem darin, seine "Überflieger" noch nicht ganz von der Leine zu lassen. "Es ist noch zu früh, um zu feiern. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Wer denkt, er könne die Füße hochlegen, wird von anderen überholt und sitzt nicht mit im Flieger", hatte Härtel schon nach dem Sieg im Nordduell gewarnt. Bislang hat er den Schlendrian auf der "Kogge" allerdings noch nicht festgestellt: "Von der Einstellung her ist uns selten etwas vorzuwerfen."

Breier hat Rücken - Scherff vor Rückkehr zur Mannschaft

Personell kann Härtel noch nicht wieder aus dem Vollen schöpfen. Innenverteidiger Ryan Malone hat gegen St. Pauli die fünfte Gelbe Karte gesehen und ist gesperrt. Pascal Breier wird wegen Rückenproblemen weiter fehlen. Auch Nils Fröling ist nach seiner Innenbandverletzung noch nicht so weit. Dafür sieht der Coach Nik Omladic, der wegen einer Fußverletzung seit Ende November pausieren musste, wieder als Kandidat für den Kader gegen Düsseldorf.

Erfreuliches hatte Härtel auch über den Langzeitverletzten Lukas Scherff zu berichten. Der Defensivspieler, der im vergangenen September im Training einen Kreuzbandriss erlitten hatte, wird nach bestandenem Leistungstest demnächst ins Mannschaftstraining zurückkehren.

