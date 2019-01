Stand: 13.01.2019 13:43 Uhr

Kinds Zweifel an der "Mission Klassenerhalt"

Clubchef Martin Kind vom Bundesliga-Vorletzten Hannover 96 kommt der Bitte der sportlichen Leitung nach weiteren Winterzugängen vorerst nicht nach. Er sei nur bereit zusätzliches Geld für einen Transfer zur Verfügung zu stellen, "wenn die realistische Chance auf den Klassenerhalt besteht", erklärte der Unternehmer dem "Sportbuzzer". Obgleich die Niedersachsen vor dem Rückrunden-Beginn lediglich vier Zähler Rückstand auf einen direkten Nichtabstiegsplatz haben, scheint der 74-Jährige schon jetzt Zweifel an der "Mission Klassenerhalt" zu haben. "Wir brauchen noch mindestens 24 Punkte, besser 27", rechnete Kind vor.

"Heldt muss sich positionieren"

Doch ist der Mannschaft, die in den ersten 17 Partien nur zweimal siegte, diese Ausbeute zuzutrauen? Darüber möchte sich der Vereinschef zunächst mit Sportchef Horst Heldt austauschen, bevor er grünes Licht für einen weiteren Zugang gibt. "Heldt muss sich positionieren", forderte der Clubboss. Bis dato hatte er die Verpflichtungen von Nicolai Müller (Eintracht Frankfurt) und Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim) durchgewunken. Beide Profis wurden bis zum Saisonende ausgeliehen. Coach André Breitenreiter forderte im Trainingslager in Marbella öffentlich "mehr Spieler" - Kind reagierte verschnupft. Er verwies darauf, dass der Übungsleiter gemeinsam mit Heldt für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich sei. Für mehr als einen weiteren Profi - gesucht wird ein Stürmer - wird er aller Voraussicht nach kein Geld zur Verfügung stellen.

Clubboss erinnert an "Geldvernichtung" vor drei Jahren

Kind will mit aller Macht verhindern, dass er, wie vor drei Jahren, Mittel für eine Vielzahl neuer Spieler bereitstellt und am Ende doch der Abstieg steht. "Etwas wie 2016 darf und wird nicht noch einmal passieren", stellte der Unternehmer klar. Damals kamen sechs Kicker in der Winterpause und in Thomas Schaaf ein neuer Trainer nach Hannover. "Geldvernichtung", nannte Kind die damaligen Panikeinkäufe, von denen mit Ausnahme von Iver Fossum keiner mehr im 96-Kader steht. Und auch der Norweger liebäugelte zuletzt nach einer für ihn durchwachsenen Hinrunde mit lediglich sechs Einsätzen mit einem Wechsel. Breitenreiter setzte sich allerdings dafür ein, dass der Mittelfeldmann bleibt.

