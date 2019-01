Stand: 21.01.2019 13:05 Uhr

Kind: Breitenreiter sitzt in Dortmund auf der Bank

Trainer André Breitenreiter ist beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 weiterhin im Amt. Nachdem am Sonntagabend mehrere Medien berichtet hatten, dass der Vorstand um Präsident Martin Kind und Sportchef Horst Heldt beschlossen hätten, sich vom 45 Jahre alten Coach zu trennen, erschien dieser am Montagmorgen beim Neujahrsempfang der Niedersachsen. Kind sagte auf der Veranstaltung, er sei "überrascht von den Schlagzeilen" und bezeichnete die Berichte über eine Trennung von Breitenreiter als "Spekulation". Gleichzeitig betonte der Präsident: "Wir spielen am Sonnabend in Dortmund gegen die Borussia und verantwortlich ist André Breitenreiter."

Kind: "Schlagzeilen haben mich überrascht" 21.01.2019 12:25 Uhr Steht André Breitenreiter bei Hannover 96 vor dem Aus? Präsident Martin Kind äußerte sich am Montag auf dem Neujahrsempfang des Fußball-Bundesligisten.







0:1-Pleite gegen Werder

Der frühere 96-Profi hatte im März 2017 das Traineramt bei seinem Heimatverein und führte Hannover zunächst in die Bundesliga zurück und dort ein Jahr später souverän zum Klassenerhalt. In dieser Saison befindet sich Hannover jedoch in einer schweren Krise. Nach sieben Spielen ohne Sieg ist der Verein aktuell aber nur Tabellenvorletzter. Am Sonnabend zum Auftakt der Rückrunde hatte 96 eine 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen hinnehmen müssen.

Breitenreiters Forderung nach Verstärkungen

Zuletzt hatte Breitenreiter mehrfach konstatiert, dass sein Team in der aktuellen Zusammensetzung und dem anhaltenden Verletzungspech nicht konkurrenzfähig sei und den Kauf von weiteren Spielern empfohlen. Bei der Club-Führung, die im Winter der Verpflichtungen von Kevin Akpoguma, Nicolai Müller (beide ausgeliehen) und Jonathas (vorzeitig zurückgeholt) durchgewunken hat, stieß er damit auf wenig Gehör. "Entscheiden muss der Verein, was er für notwendig hält, um alles möglich zu machen, dass wir die Klasse halten", hatte der Coach nach der Werder-Partie gesagt.

