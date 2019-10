Stand: 25.10.2019 22:44 Uhr

Kesse Wübbenhorst macht Fußballspruch des Jahres

"Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf." Mit diesen Worten hatte Imke Wübbenhorst auf die Frage geantwortet, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit ihre Spieler schnell eine Hose anziehen könnten, bevor sie in die Kabine komme. Weil sie beim BV Cloppenburg als erste Frau eine Oberliga-Männermannschaft trainiert hatte, wurden ihr immer wieder solche und ähnliche Fragen gestellt. Ihr schlagfertiger Konter hatte es sehr schnell zu Berühmtheit gebracht. Und am Freitagabend bekam Wübbenhorst eine Auszeichnung dafür. Das Zitat wurde bei der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises in Nürnberg zum Fußballspruch des Jahres gewählt.

Nächstes Projekt: Fußballlehrerschein

Die in Aurich in Ostfriesland geborene Wübbenhorst hatte den abstiegsbedrohten niedersächsischen Oberligisten BV Cloppenburg unter großem medialen Interesse im Dezember 2018 übernommen. Am Saisonende stieg Cloppenburg in die Landesliga ab. Wübbenhorst hatte schon vorher angekündigt, zugunsten ihrer Weiterbildung ihr Traineramt aufzugeben. Im Mai begann die 30-Jährige die Ausbildung zur Fußballlehrerin. Mit dieser Lizenz könnte die frühere U20-Nationalspielerin auch höherklassige Vereine trainieren.

5.000 Euro für guten Zweck

Der seit 2006 vergebene Preis ist mit 5.000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. Im Vorjahr hatte Thomas Hitzlsperger als ARD-Experte beim WM-Spiel gegen Schweden den Spruch des Jahres geliefert mit: "Die Schweden sind wie die Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt."

Neben der Aussage von Wübbenhorst hatten es drei weitere Sprüche in die Endauswahl 2019 geschafft:

Leon Goretzka "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum." (Der gebürtige Bochumer und heutige Bayern-Profi Leon Goretzka als Reaktion auf rassistische Äußerungen einiger Fans beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien im März)

Horst Hrubesch "Alle fragen immer, was der Unterschied zwischen den Mädels und den Jungs ist: Es gibt keinen." (Der ehemalige DFB-Trainer Horst Hrubesch mit Blick auf seine Arbeit als Auswahltrainer bei Frauen und Männern)

Jan Löhmannsröben "Wenn das ein Schiri ist - weiß ich nicht, Digger - soll der Cornflakes zählen gehen." (Jan Löhmannsröben, ehemaliger Spieler des 1. FC Kaiserslautern, beklagt sich über ein nicht gegebenes Foulspiel) zurück 1/4 vor

Weitere Informationen Wübbenhorst hört als Cloppenburg-Coach auf Imke Wübbenhorst hört am Saisonende als Trainerin des BV Cloppenburg auf. Die 30-Jährige hatte das Team erst im Dezember übernommen und damit für große Aufmerksamkeit gesorgt. mehr Trainerin Wübbenhorst: Geht nicht, gibt's nicht Imke Wübbenhorst muss mit dem BV Cloppenburg ein kleines Wunder schaffen. Die Aussichten? schlecht! Aber die erste Trainerin in einer der fünf höchsten deutschen Fußball-Ligen liebt ihren Job. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.10.2019 | 23:03 Uhr