Kellermann verlängert beim VfL Wolfsburg bis 2026 Ralf Kellermann und der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Der 54 Jahre alte Sportliche Leiter unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2026 und trägt künftig den Titel Direktor Frauenfußball.

"Die Art und Weise, wie sich die Mannschaft nicht nur national, sondern auch in Europa einen Namen gemacht hat, verdient Respekt und ist zu großen Teilen auch der Verdienst von Ralf Kellermann", erklärte VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Die Wolfsburgerinnen spielten in jeder Saison um Titel, "und ich bin überzeugt, dass das Trainerteam um Tommy Stroot, die Spielerinnen sowie alle um das Team herum das Bestmögliche geben, um auch in der aktuellen Spielzeit so erfolgreich wie möglich abzuschneiden", fügte Schäfer hinzu.

In der Bundesliga sind die "Wölfinnen" Zweiter mit einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern, zudem stehen sie im Halbfinale des DFB-Pokals und am heutigen Abend vor dem Einzug ins Halbfinale der Champions League.

Seit 15 Jahren beim VfL

Kellermann, der als Torwart elf Zweitligaspiele für den FSV Frankfurt und den MSV Duisburg bestritt, übernahm im Sommer 2008 den Cheftrainer-Posten der VfL-Frauen. 2013 gewann er mit dem Team das Triple aus Champions League, deutscher Meisterschaft und Pokalsieg. Im Jahr darauf gelang der zweite Champions-League-Sieg. Insgesamt holte Kellermann mit dem VfL neun Trophäen.

2017 trat der FIFA-Welttrainer von 2014 zurück und leitete fortan die Geschicke des Wolfsburger Frauenfußballs als Sportlicher Leiter. In diese Zeit fallen bisher vier Doublesiege sowie der DFB-Pokalsieg 2021. "Wir werden unsere ambitionierten sportlichen Ziele auch weiterhin gemeinsam als Team verfolgen und darüber hinaus die professionellen Bedingungen weiter optimieren, um den Frauenfußball in Wolfsburg insgesamt weiterzuentwickeln", kündigte Kellermann an.

