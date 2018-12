Stand: 18.12.2018 18:52 Uhr

Keiner will Holstein Kiels neue Tribüne bauen

Schlechte Nachrichten für Holstein Kiel: Auch die zweite europaweite Ausschreibung für den Neubau der Osttribüne ist ohne Erfolg geblieben. Der Fußball-Zweitligist findet einfach keinen Bauunternehmer. "Wir sind bis zuletzt davon ausgegangen, dass diesmal Angebote abgegeben werden. Entsprechende Signale hat es gegeben", sagte Holstein-Präsident Steffen Schneekloth. Die Frist war am Dienstagmittag ausgelaufen. Wann das Bauvorhaben umgesetzt werden kann, ist damit weiter völlig offen. Der Verein wollte sich auf Nachfrage von NDR 1 Welle Nord nicht weiter äußern.

Holstein-Stadion zu klein für Liga zwei

Ursprünglich war die Fertigstellung der 5.000 Zuschauer fassenden Tribüne, auf der auch die Gästefans ihren Platz finden sollen, für den Beginn der Saison 2019/2020 anvisiert worden. Überraschenderweise war allerdings Anfang Oktober das erste Ausschreibungsverfahren erfolglos geblieben. Die Lizenz für die aktuelle Zweitliga-Saison hatten die "Störche" nur unter der Auflage erhalten, dass die neue Tribüne rechtzeitig fertig wird. Eigentlich ist das Holstein-Stadion nämlich nach DFL-Gesichtspunkten zu klein. Die Deutsche Fußball Liga hatte im Oktober allerdings noch erklärt, dass die Lizenz trotz der gescheiterten Ausschreibung nicht in Gefahr sei.

"Situation in Ruhe überdenken"

"Die Situation müssen wir nun in Ruhe überdenken und prüfen", erklärte Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken (SPD). Das Stadion ist Eigentum der Stadt. Stöcken kündigte an: "Im Januar werden wir uns mit dem Verein und dem Land zusammensetzen und dann gemeinsam entscheiden, wie wir weiter vorgehen werden."

Die alte Tribüne ist längst abgerissen, sodass das Stadion im Osten offen ist. Ob sich das Team von Trainer Tim Walter deshalb daheim in dieser Saison viel schwerer tut als in der vergangenen? Insgesamt belegt Holstein aktuell mit 27 Punkten den 5. Platz. Kurioserweise hat die KSV mit 14 auswärts einen Punkt mehr als zu Hause geholt. Allerdings hatten die Schleswig-Holsteiner in der Hinrunde auch ein Heimspiel weniger. Weiter geht es im Holstein-Stadion am Sonntag: Ab 13.30 Uhr gastiert Tabellenführer Hamburger SV an der Förde.

