Keine Rotation im DFB-Pokal: Werder in Bestbesetzung in Paderborn Stand: 17.10.2022 16:17 Uhr Bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen entspannt sich vor dem Zweitrunden-Pokalspiel am Mittwoch beim SC Paderborn die Personallage. Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt und Abwehrspieler Milos Veljkovic stehen den Norddeutschen wieder zur Verfügung.

Die Ablenkung DFB-Pokal (ab 18 Uhr im NDR Livecenter) kommt den Grün-Weißen gerade sehr recht. "Wir wussten, dass wir nach dem Wochenende den Blick sehr schnell wieder nach vorne richten müssen", sagte Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz am Montag mit Blick auf die verlorene Bundesliga-Partie gegen Mainz 05. Die 0:2-Niederlage sei "zu den Akten gelegt", betonte Werner.

Der Fokus liege voll auf Mittwoch - und dem SC Paderborn. "Das sind sicher keine Spiele, wo du nur zu 90 Prozent erfolgreich sein kannst. Deshalb werden wir beim Spiel in Paderborn die bestmögliche Mannschaft aus unserer Sicht auf den Platz schicken", kündigte Werner an. "Rotieren klingt ja in den Fragen so an, man schwächt sich, weil man den Gedanken hat, man müsste sich schonen. Den Gedanken haben wir nullkommanull."

Paderborn: Gefährlicher Gegner mit "offenem Visier"

Die Norddeutschen reisen zu einem der Spitzenteams der Zweiten Liga. Mit 25 Punkten und dank des besseren Torverhältnisses haben die Ostwestfalen am vergangenen Wochenende den HSV nach dessen Niederlage im Stadtderby vom zweiten verdrängt. Der SCP erzielte mit 32 Treffern die meisten Tore in der Zweiten Liga.

Die Gastgeber sind ein gefährlicher Gegner, das ist Werner klar: "Paderborn ist eine Mannschaft, die mit offenem Visier antritt. Sie sind dementsprechend offensivstark - und deshalb haben ihre Spiele auch manchmal einen etwas wilden Charakter. Wir wissen noch vom letzten Jahr, wie schwer Paderborn zu bespielen ist. Wir gehen davon aus, dass es wieder eng und turbulent werden kann."

Torreiche Aufeinandertreffen in der Vergangenheit

In Werders Aufstiegssaison unterlagen die Bremer den Paderbornern erst mit 1:4, um im Rückspiel bei den Ostwestfalen dann mit 4:3 die Oberhand zu behalten. Doch nicht nur in der vergangenen Spielzeit garantierten die Aufeinandertreffen beider Clubs ein fußballerisches Feuerwerk.

Schon in der Bundesligasaison 2019/2020 gewann der SCP zuerst in Bremen (1:0), im Rückspiel zerlegte Werder den damaligen Aufsteiger dann mit 5:1. Fünf Jahre zuvor, bei Paderborns Premiere in der höchsten deutschen Spielklasse, gewann Werder im Hinspiel mit 4:0, das Rückspiel endete 2:2. Tore scheinen am Mittwochabend also programmiert.

Bittencourt und Veljkovic fit, Fragezeichen bei Friedl

Damit für die Bremer nicht schon in der zweiten Pokalrunde Schluss ist, ruhen ihre Hoffnungen auch auf der Schultern zweier Rückkehrer. Bittencourt hat seine Erkältung auskuriert und auch Veljkovic dürfte nach einer Sehnenreizung in der Defensive wieder in die Startformation der Hanseaten zurückkehren. Fraglich ist bei den Norddeutschen noch der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Marco Friedl.

Mögliche Aufstellungen

SC Paderborn: Huth - Rohr, Heuer, Hoffmeier - Schallenberg - Obermair, Justvan, Muslija, Leipertz - Pieringer, Srbeny

Werder Bremen: Pavlenka - Stark, Pieper, Veljkovic - Weiser, Groß, Jung - Schmid, Bittencourt - Füllkrug, Ducksch

