Kein dolles Debüt - Hannover 96 verliert 0:3 von Matthias Heidrich, NDR.de

Für Fußball-Bundesligist Hannover 96 geht die Talfahrt auch mit einem anderen Trainer weiter. Beim Debüt von Thomas Doll an der Seitenlinie der Niedersachsen kassierte der Tabellenvorletzte am Freitagabend eine völlig verdiente 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen RB Leipzig. Ohne offensiven Plan und mit einer vor allem bei Standards unsortierten Abwehr standen die Hannoveraner auf verlorenem Posten. In dieser Verfassung wird es nichts mit der Aufholjagd.

"Wir waren überhaupt nicht kernig"

"Das Problem ist, dass wir überhaupt nicht kernig und mit Power in den Zweikampfsituationen waren. Wir haben eine harte Trainingswoche vor uns", sagte Doll im NDR Interview und schob noch hinterher: "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen."

Thomas Doll: "Keine Power, nicht kernig" NDR 2 - 01.02.2019 22:51 Uhr Autor/in: Fabian Wittke Der neue Hannover-96-Coach Thomas Doll hat nach seinem ersten Spiel ein bitteres Fazit gezogen. Fehlende Power vor allem in den Zweikampfsituationen bemängelte Doll nach dem 0:3 gegen Leipzig.







Esser hält alles, bis auf den Elfmeter

20.Spieltag, 01.02.2019 20:30 Uhr Hannover 96 0 RB Leipzig 3 Tore: 0: 1 Halstenberg (45. +3, Foulelfmeter) 0: 2 Orban (64.) 0: 3 Orban (85.)

Hannover 96: M. Esser - J. Korb, Akpoguma, Anton, Albornoz - Schwegler, Walace - N. Müller, Muslija (46. Wood) - Asano (70. Weydandt), Jonathas

RB Leipzig: Gulacsi (46. Mvogo) - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - Adams, Demme (87. Augustin) - Sabitzer, Laimer - Poulsen, Matheus Cunha (81. Forsberg)

Zuschauer:



Doll krempelte 96 bei seinem Debüt quasi auf links. Sechs Wechsel nahm der neue Coach im Vergleich zum jüngsten 1:5 gegen Dortmund vor. Julian Korb, Walace, Pirmin Schwegler, Florent Muslija, Takuma Asano und auch Stürmer Jonathas fanden sich in der Anfangsformation wieder. Viel Lärm um nichts, war der Eindruck nach den ersten 20 Minuten. Es spielte nur Leipzig und die Hannoveraner konnten sich einmal mehr bei ihrem Torwart Michael Esser bedanken, dass die Null noch stand. Einen Freistoß von Marcel Halstenberg (2.) und auch die Doppelchance durch Marcel Sabitzer sowie Matheus Cunha (10.) parierte der Keeper stark. In der 19. Minute hatten er und sein Team Glück, dass ein Cunha-Kopfball an die Latte klatschte. Erst nach einer halben Stunde standen die Niedersachsen stabiler.

Nach vorne ging jedoch nichts bei 96. Wieder der überragende Esser hielt in der 42. Minute gegen Sabitzer, dann war der 1,98-Meter-Mann allerdings geschlagen. Halstenberg traf per Elfmeter zum hochverdienten 1:0 für Leipzig (45.+3). Kevin Akpoguma hatte Cunha zuvor gefoult.

96 ohne offensiven Plan

96-Kapitän Anton: "Haben kaum Chancen kreiert" NDR 2 - 01.02.2019 22:43 Uhr Autor/in: Fabian Wittke Hannover 96 taumelt weiter chancenlos durch die Fußball-Bundesliga. Kapitän Waldemar Anton wirkte nach dem 0:3 gegen Leipzig ratlos.







Doll wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte den unsichtbaren Muslija aus und brachte Stürmer Bobby Wood. Offensiv fanden die Niedersachsen trotzdem kaum statt. Dafür legte Leipzig nach. Eine Ecke von rechts rauschte an allen vorbei, ehe Willi Orban am langen Pfosten den Kopf hinhielt - 2:0 für die Gäste (64.). Walace hatte den RB-Kapitän laufen lassen. Mangelnden Einsatz war den Hannoveranern nicht vorzuwerfen. Daran hatte es aber auch bei Dolls Vorgänger André Breitenreiter nicht gelegen. Im Spiel nach vorne hat 96 schlichtweg keinen erfolgsversprechenden Plan. Eine komplett umgestellte Mannschaft war gegen abgezockte Leipziger dabei auch nicht gerade hilfreich.

Orban köpfte in der 85. Minute noch den dritten Treffer für die Leipziger und sorgte bei den Niedersachsen für ordentlich Katerstimmung nach dem gefühlten Aufbruch mit Doll.

