"Kein Routinespiel mehr": Werder erwartet BVB mit neuem Trainer Stand: 14.12.2020 15:25 Uhr Nach der Niederlage in Leipzig hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen den nächsten Hochkaräter vor der Brust. Borussia Dortmund kommt in Spiel eins nach dem Rauswurf von Trainer Lucien Favre.

Der selbsternannte Titelanwärter ist nach seinem 1:5 gegen den VfB Stuttgart zwar angeschlagen - gerade das macht ihn aber am Dienstag (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Weserstadion umso gefährlicher und unberechenbarer. Der Wechsel auf der Dortmunder Trainerbank "ist schon etwas, das die Spielvorbereitung massiv verändert, weil er auch immer Dinge beim Gegner verändert", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt am Montag. Berührungspunkte zu Favre-Nachfolger Edin Terzic hatte er bisher nicht. Er ist sich allerdings sich: "Es ist jetzt für Dortmund kein Routinespiel mehr."

Kohfeldt: "Diese Mannschaft wird Punkte sammeln"

Kohfeldt lehnt weiterhin Vergleiche zur Vorsaison ab, in der Werder ebenfalls im Herbst/Winter aus einer vermeintlich komfortablen Lage in den Tabellenkeller stürzte. Auch nach acht sieglosen Spielen in Folge glaubt der Bremer Coach, die sportliche Krise zu meistern: "Diese Mannschaft wird Punkte sammeln", erklärte er, räumte aber ein, dass sein Team "nur kleine Schritte" gehe: "Die Spieleröffnung wird besser. Das Pressing ist gut bis sehr gut. Das Gegenpressing ist top. Das andere ist halt die Königsdisziplin im Fußball, dafür werden wir noch etwas Zeit brauchen."

Werder-Offensive zu harmlos

Mit der "Königsdisziplin" meint Kohfeldt das Herausspielen von Torchancen. Denn hier hapert es bei den Hanseaten. Mit Ausnahme des 3:1-Erfolges auf Schalke und der 3:5-Niederlage in Wolfsburg erzielte Werder in den neun übrigen Ligapartien nie mehr als ein Tor. Besserung ist nicht in Sicht, fallen doch in Niclas Füllkrug, Davie Selke und Milot Rashica gleich drei Offensivkräfte aus. Kohfeldt wollte dies aber auch nach dem 0:2 in Leipzig nicht als Ausrede gelten lassen: "Die, die da waren, hätten die Möglichkeit gehabt, viele Szenen besser auszuspielen."

AUDIO: Werder-Profi Bittencourt: "Hatten wenig Chancen" (1 Min)

Einer, der im Leipzig-Spiel positiv auffiel, war Romano Schmid, der erstmals von Beginn an ran durfte. "Romano hat mit seinem Auftritt klargemacht, dass er auf diesem Niveau bestehen kann und ist definitiv auch ein Kandidat für die nächsten Spiele. Wir wissen, dass wir die jungen Spieler im laufenden Betrieb entwickeln", lobte Kohfeldt den offensiven Mittelfeldmann aus Österreich. Wohl wissend, dass er nicht viele Alternativen hat.

Vielleicht hilft trotz allen Widerwillens ja doch ein Blick in die Vorsaison - denn der hält Aufbauendes bereit: Im Achtelfinale des DFB-Pokals setzten sich die abstiegsbedrohten Bremer gegen den Tabellendritten Dortmund überraschend mit 3:2 durch.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Groß - Mbom, Möhwald, Eggestein, Bittencourt - Sargent

Borussia Dortmund: Bürki - Passlack, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

