Kein Meistertitel für VfL Wolfsburg - Popp ist Torschützenkönigin Stand: 28.05.2023 15:58 Uhr Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am letzten Spieltag ihre Pflicht erfüllt, dem FC Bayern die Meisterschaft aber nicht mehr entreißen können. Alexandra Popp holte sich die Torjägerinnen-Kanone. Der SV Meppen ist abgestiegen.

Titelverteidiger Wolfsburg siegte am Pfingstsonntag in der Neuauflage des Pokalfinals mit 2:1 (2:1) gegen den SC Freiburg, doch das reichte bei zwei Punkten Rückstand nicht, um den FCB noch vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen. Die Bayerinnen machten einen Tag nach den Männern, die bei der anschließenden Ehrung Spalier standen, mit einem 11:1 (7:0)-Kantersieg gegen das zuvor schon abgestiegene Schlusslicht Turbine Potsdam ihre fünfte deutsche Meisterschaft perfekt. Schon nach einer halben Stunde hatten die Gastgeberinnen mit 5:0 vorn gelegen.

In Wolfsburg brachte Ewa Pajor den VfL in der achten Minute mit ihrem zwölften Saisontor in Führung, kassierte aber den Ausgleich durch Judith Steinert (35.). Einen Schreckmoment vor allem mit Blick auf das Champions-League-Finale am kommenden Sonnabend gab es in der 43. Minute, als Alexandra Popp gefoult wurde und mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen saß. Zum folgenden Elmeter konnte die Nationalspielerin nicht selbst antreten, Dominique Janssen vollstreckte zum 2:1.

Alexandra Popp erstmals Torschützenkönigin

Das Fernduell um Torjägerinnen-Kanone entschied Popp für sich. Die VfL-Kapitänin erzielte mit insgesamt 16 Treffern zwei Tore mehr als Lea Schüller vom FC Bayern und die Frankfurterin Lara Prasnikar. Die 32-Jährige sicherte sich damit erstmals in ihrer erfolgreichen Karriere die Trophäe und jubelte damit nach dem Abpfiff offenbar ohne Handicap.

Den DFB-Pokalsiegerinnen winkt nun noch der Champions-League-Titel gegen den FC Barcelona am 3. Juni in Eindhoven.

SV Meppen steigt ab

Zweiter Absteiger neben Potsdam ist Neuling SV Meppen. Die Emsländerinnen unterlagen bei Eintracht Frankfurt mit 0:6 (0:3), der 1. FC Köln und der MSV Duisburg sind damit gerettet.

