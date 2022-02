Katerstimmung: St. Pauli hat die "Leichtigkeit" verloren Stand: 06.02.2022 11:53 Uhr Dem FC St. Pauli flattern im Aufstiegskampf der Zweiten Liga die Nerven. Nach fünf sieglosen Zweitliga-Spielen in Folge ist der Vorsprung auf die Konkurrenz geschmolzen. Die Kiezkicker vermissen die "Leichtigkeit".

von Martin Schneider

Uli Hoeneß ist ein viel zitierter Mann. "The trend ist your friend" ist einer dieser Sätze, die der leicht erregbare ehemalige Manager und Präsident des FC Bayern München gerne sagte, wenn ihm die sportliche Entwicklung seines Vereins in einer Saisonphase auffiel. Positiv wie negativ. Hoeneß konnte aber auch derber: "Dreißig Minuten nach Spielschluss werden schon wieder Karten gespielt und Sprüche geklopft. Die Spieler essen Scampis und ich habe eine schlaflose Nacht", wütete er am 6. Februar 2002 in die Mikros. Die Münchener hatten gerade ihr Spiel beim FC St. Pauli mit 1:2 verloren, der sich danach "Weltpokalsiegerbesieger" nannte. Und wenige Wochen später aus der Bundesliga abstieg.

Kiezkicker stehen nur auf dem Papier gut da

20 Jahre später schicken sich die Hamburger an, in die Beletage des deutschen Fußballs zurückzukehren. Doch die Kiezkicker stehen als Tabellenzweiter mittlerweile nur noch auf dem Papier gut da. Das 2:2 gegen den SC Paderborn war die fünfte sieglose Partie in Folge, St. Pauli holte von 15 möglichen Zählern gerade einmal drei. Der Vorsprung des ehemaligen Ligaprimus von satten sieben Punkten ist weg. Der derzeitige Tabellenplatz täuscht über den für die Hamburger nicht gerade friendly Trend hinweg: Die Konkurrenz wie Schalke 04, Werder Bremen und dem HSV (heute um 13.30 Uhr gegen Tabellenführer Darmstadt 98 im Livecenter) punktet im Rennen um den Aufstieg, St. Pauli fällt ab.

St.Paulis Defensive wackelt beständig oft

Ein Grund dafür: Die schlechte Defensivarbeit. Die Braun-Weißen starten stets fulminant in die Partie und gehen oft früh in Führung - um danach in Passivität fast zu erstarren und den Gegner zu Großchancen einzuladen. So auch gegen Paderborn: "Wenn man zu Hause zwei Mal in Führung geht, möchte man das über die Zeit bringen", sagte Torschütze Maximilian Dittgen.

Das risikobehaftete Umschaltspiel, indem die Hamburger den Gegner kommen lassen und auf Konter warten, geht nicht mehr auf. Die Raumaufteilung stimmt in vielen Situationen nicht, offensivstarken Gegnern wie Paderborn wird zu viel Platz und Zeit gelassen. Das Ergebnis: In den vergangenen vier Partien hagelte es neun Gegentreffer. Um überhaupt einen Zähler einzufahren, muss St. Pauli aktuell immer zweimal in einer Partie treffen.

Offensive zeigt ihre Klasse, steht aber unter Druck

Viel Druck für eine Offensivabteilung. Gegen Paderborn zeigten Dittgen und Etienne Amenyido ihre Klasse, doch es reichte wieder nicht zum Sieg. "Uns ist die Leichtigkeit abhanden gekommen. Nach dem 2:1 haben wir zwei große Chancen, dann wäre der Sack vielleicht zu gewesen", bemängelte Trainer Timo Schultz die fehlende Kaltschnäuzigkeit nach dem Seitenwechsel. "Dann gewinnst du so ein Spiel hintenraus vielleicht noch. So nehmen wir den Punkt mit", ergänzte der Übungsleiter.

Man wolle sich nun "die Siege im Training wieder hart erarbeiten und das auf den Platz bringen, was uns stark macht", kündigte Schultz an. Das sagte der Trainer in den vergangenen Wochen aber auch nicht zum ersten Mal. Es ist für die Hamburger an der Zeit, den Worten ihres Trainers Taten folgen zu lassen.

