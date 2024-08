Kapitän Jackson Irvine verlängert Vertrag beim FC St. Pauli Stand: 24.08.2024 11:20 Uhr Kapitän Jackson Irvine hat seinen Vertrag beim FC St. Pauli einen Tag vor dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen den 1. FC Heidenheim verlängert. Der australische Fußball-Nationalspieler ist bei den Hamburgern nicht nur Leistungsträger, sondern auch Identifikationsfigur.

Der 31-Jährige war 2021 aus Schottland vom Hibernian FC zum Kiezclub gewechselt. Durch seine authentische Art und seine fußballerische Klasse gelang es ihm schnell, die Herzen der Fans zu erobern. Irvine ist längt ein prägendes Gesicht des Zweitliga-Meisters - und wird es auch bleiben. Denn wie St. Pauli am Sonnabend mitteilte, hat der Mittelfeldakteur ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Sein ursprünglicher Kontakt wäre am Saisonende ausgelaufen. Über die Laufzeit des neuen Vertrags machten die Hanseaten keine Angabe.

"Fühle mich in Hamburg unheimlich wohl"

"Als ich vor zwei Jahren meinen Vertrag erstmals verlängerte, habe ich bereits gesagt, dass ich mich in Hamburg und beim FC St. Pauli unheimlich wohl fühle. Daran hat sich nichts geändert und deswegen sehe ich auch meine weitere Zukunft hier", erklärte Irvine, der die Hamburger am Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Heidenheim wie gewohnt als Kapitän aufs Feld führen wird. Er dürfte nach der nun erfolgten Vertragsverlängerung mit noch größerem Jubel vom Anhang empfangen werden als dies ohnehin stets der Fall ist.

"Er ist zentraler Teil der Achse, um die herum das Team aufgebaut ist; Kontinuität auf diesen Schlüsselpositionen ist für uns von großer Bedeutung. Jacksons Qualitäten als Leader und Leistungsträger dürften inzwischen ohnehin bekannt sein. Darüber hinaus identifiziert er sich unheimlich mit dem Club und verkörpert seine Werte in einzigartiger Weise", sagte Sportchef Andreas Bornemann über den Australier.

Auch bei Neu-Coach Alexander Blessin lobte Irvine in den höchsten Tönen: "Er geht auf dem Platz sowohl mit Leistung als auch verbal voran und ist als Kapitän für mich der erste Ansprechpartner in der Mannschaft. Mit seiner Präsenz sowohl am Boden als auch in der Luft ist er an beiden Enden des Spielfelds ein wichtiger Faktor für unser Spiel."

