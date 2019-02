Stand: 28.02.2019 11:32 Uhr

Osnabrück beim KSC: Ein Riesenschritt zum Aufstieg?

Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück, Zweiter gegen Erster: Am Sonnabend (14 Uhr) treffen die beiden besten Teams der Dritten Liga im Wildparkstadion aufeinander. Die Niedersachsen könnten mit einem Sieg einen vielleicht schon entscheidenden Schritt Richtung Aufstieg machen. Der NDR überträgt die Partie live im TV und im Livestream.

Marc Heider ist ein wahrer Drittliga-Experte: Mehr als 230 Spiele hat der Kapitän des VfL Osnabrück in dieser Spielklasse bestritten. 32 Jahre alt ist der gebürtige Kalifornier mittlerweile, höhere Ziele hat er aber noch nicht aus den Augen verloren. Osnabrück spielt bislang eine überragende Saison, ist Tabellenführer und könnte mit einem weiteren Sieg in Karlsruhe am Sonnabend einen Riesenschritt Richtung Zweite Liga machen. "Ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber das ist etwas, das ich unbedingt noch erreichen will. Und so wie ich unsere Jungs kenne, wollen sie mir das unbedingt erfüllen", betonte Heider nach dem 2:0-Sieg des VfL gegen Halle am vergangenen Sonnabend.

Heider: "Zweite Liga? Will ich unbedingt spielen" 23.02.2019 14:00 Uhr Der VfL Osnbrück hat sehr gute Chancen, in die Zweite Liga aufzusteigen. Für Kapitän Marc Heider würde sich dann ein Traum erfüllen.







VfL Osnabrück: Kompakt, selbstbewusst und effizient

Das Wort "Aufstieg" steht also nicht mehr auf dem Index bei den Niedersachsen. Warum auch? Neun Punkte Vorsprung auf Rang drei sind ein ordentliches Polster. Vor allem aber tritt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune mit ganz wenigen Ausnahmen Woche für Woche wie ein echtes Spitzenteam auf: kompakt, selbstbewusst und effizient in der Offensive. Ähnliches ließ sich bis vor einem Monat auch über den Karlsruher SC sagen. Doch die Badener befinden sich vor dem Spitzenspiel in einer kleinen Krise. Vier Partien in Folge hat der Tabellenzweite nicht mehr gewonnen.

Toptorjäger Alvarez wohl wieder nur auf der Ersatzbank

Die Osnabrücker wollen alles dafür tun, dass die KSC-Negativserie anhält. "Wir sind in dieser Saison eklig zu bespielen, das wollen wir auch im Wildpark sein", sagte Thioune, der nach der Partie gegen Halle aber auch die fußballerischen Qualitäten seiner Elf hervorhob: "Wir hatten eine geile Ballqualität." Und das, obwohl der Coach drei Stammspieler ersetzen musste. In Karlsruhe kann Thioune wieder fast aus dem Vollen schöpfen. "Es wird eine spannende Aufgabe, den Kader zu besetzen", sagte der VfL-Trainer dem "kicker". Wahrscheinlich muss auch Toptorjäger Marcos Alvarez zunächst wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen. Glücklich ist der Stürmer darüber natürlich nicht: "In vielen anderen Clubs spielen die Torjäger", sagte Alvarez.

"Gegen Halle hatten wir eine geile Ballqualität" (Osnabrücks Coach Daniel Thioune)

Wird der 18. Mai zum Feiertag in Osnabrück?

Doch auf Einzelschicksale kann Thioune nur bedingt Rücksicht nehmen. Schließlich hat der VfL Osnabrück den 18. Mai fest im Blick: Dann endet die Saison mit dem Heimspiel gegen Unterhaching und im Idealfall mit einer großen Aufstiegsparty. Kapitän Heider feiert an diesem Tag übrigens seinen 33. Geburtstag.

