Ist Weiche beim Hallenmasters zu stoppen?

Wird die Vorherrschaft des SC Weiche Flensburg 08 beim Kieler Hallenmasters in diesem Jahr durchbrochen? Sieben Fußball-Teams wollen am Sonnabend ab 18 Uhr versuchen, die Siegesserie der Flensburger, die zuletzt dreimal in Folge den Titel holten, zu stoppen: Zweitligist Holstein Kiel, Viertligist VfB Lübeck sowie die Fünftligisten TSB Flensburg, Heider SV, SV Todesfelde, NTSV Strand 08 und der TSV Bordesholm, der sich erstmals für die Traditionsveranstaltung qualifiziert hat. Das Turnier ist mit etwa 9.000 Zuschauern ausverkauft. Es gilt als inoffizielle Hallen-Landesmeisterschaft.

Landesmeisterschaft im Hallenfußball in Kiel Schleswig-Holstein Magazin - 07.01.2018 19:30 Uhr Beim Hallenfußball rücken auf dem kleinen Spielfeld auch die Torhüter besonders in den Fokus - so auch bei der Landesmeisterschaft in Kiel. Weiche Flensburg gewann das Turnier.







Fanscharen aus Bordesholm, Todesfelde und Heide

Vor allem für den Premieren-Club aus Bordesholm wird es eine völlig unbekannte Atmosphäre. Der Oberligist bestreitet seine Heimspiele vor durchschnittlich 122 Fans - nun kommen allein aus dem 7.000-Einwohner-Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde knapp 400 Anhänger mit nach Kiel. Der SV Todesfelde und der Heider SV werden das wohl noch toppen. Aus Todesfelde (Kreis Segeberg) haben sich etwa 800 Zuschauer angekündigt. Aus Heide (Kreis Dithmarschen) sollen sogar mehr als 1.000 Menschen den Weg in die Landeshauptstadt finden.

Die jüngste Sensation liegt vier Jahre zurück

Was für Außenseiter möglich sein kann, zeigte vor vier Jahren der TuS Hartenholm. Der Oberligist holte damals den Titel - eine kleine Fußball-Sensation. Für alle Überraschungskandidaten aber gilt: Sie müssen an Viertligist SC Weiche Flensburg 08 vorbeikommen. Trotz größerer Verletzungsgefahr in der Halle treten die Flensburger immer wieder in Bestbesetzung an - anders als in diesem Jahr Rekordsieger Holstein Kiel. Die Zweitliga-Mannschaft befindet sich am Sonnabend bereits im Wintertrainingslager im spanischen Oliva. Die Kieler stellen ein Team aus U23- und U19-Spielern.

