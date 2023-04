Im HSV-Training: Rüffel für Jean-Luc Dompé Stand: 13.04.2023 16:50 Uhr Er steht wieder auf dem Platz, doch prompt gab es für HSV-Flügelstürmer Jean-Luc Dompé im Training einen Rüffel von Teamkollege Sebastian Schonlau. Coach Tim Walter fordert mehr Kampfgeist von Dompé.

Schonlau beschwerte sich in der Einheit am Donnerstagvormittag darüber, dass Dompé nach einem Ballverlust nicht mit nach hinten gelaufen war. Walter stimmte dem Kapitän zu und gab dem Franzosen seinerseits seine Meinung mit auf den Weg.

"Wenn jemand den Ball verliert und dann den Weg nach hinten nicht findet, dann muss man was sagen", erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Das trifft auf jeden unserer Spieler zu."

Walter appelliert an Dompé: "Dann lieben sie ihn"

Aber besonders von Dompé fordert Walter mehr Kampfgeist. "Wenn er in zehn Versuchen sieben Mal an einem Spieler vorbeikommt, jubeln alle. Aber wenn er bei den drei anderen Malen, die er hängen blieb, hinterherläuft, dann lieben die Leute ihn. Das muss er verinnerlichen."

Zuletzt lief es nicht mehr rund bei Dompé: Gegen Karlsruhe, Kiel und Düsseldorf kam er nur zu Kurzeinsätzen, gegen Hannover fehlte er mit Sprunggelenksproblemen. Am Mittwoch war der 27-Jährige ins Training zurückgekehrt. Beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern am Sonnabend (20.30 Uhr im NDR Livecenter) wird er sich wieder mit der Jokerrolle begnügen müssen.

