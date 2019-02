Stand: 04.02.2019 16:49 Uhr

Holstein bereit für die nächste Pokal-Sensation

Als große Unbekannte in die Saison gegangen, hat sich Holstein Kiel inzwischen zu einem ernsthaften Aufstiegsanwärter gemausert. Die zunächst als schwerwiegend anzusehenden Abgänge von Trainer Markus Anfang sowie einigen Leistungsträgern wurden durch kluge Einkaufspolitik kompensiert. Und selbst der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän David Kinsombi (Schienbeinbruch) hat bis dato keine Spuren hinterlassen. Ohne den zentralen Mittelfeldmann holte die KSV ein 2:2 in Heidenheim und besiegte Regensburg mit 2:0. Lediglich eine Pleite schlägt für die Schleswig-Holsteiner aus den vergangenen elf Zweitliga-Partien zu Buche - Rang vier!

Und ganz "nebenbei" steht Holstein noch im Achtelfinale des DFB-Pokals. Dort soll am Mittwoch (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) nach dem SC Freiburg in der Vorrunde (2:1) im FC Augsburg der nächste Bundesligist aus dem Wettbewerb gekegelt werden.

DFB-Pokal: HSV und Kiel hoffen auf Viertelfinale NDR//Aktuell - 04.02.2019 14:00 Uhr Im Achtelfinale des DFB-Pokals warten auf die Nordclubs heiße Duelle: Holstein Kiel hofft gegen den Bundesligisten Augsburg auf die Fans, der HSV muss gegen Nürnberg ran.







Thesker: "Ziehen unser Ding durch"

Die Vorfreude auf das Duell mit den bayerischen Schwaben ist bei den KSV-Profis riesig. "Wir sind alle heiß - Bundesligist und ein Flutlichtspiel bei uns zu Hause. Es gibt glaube ich nichts Geileres. Von daher werden wir unser Ding durchziehen und hoffen, dass wir die aus dem Pokal schmeißen", sagte Verteidiger Stefan Thesker dem NDR Fernsehen. Wie das Kieler "Ding" aussieht, bekam am Sonntag Regensburg zu spüren. Holstein agierte gegen einen unbequem zu bespielenden Gegner taktisch sehr diszipliniert, nahm gegen den robusten Kontrahenten die Zweikämpfe an und war in einer auch aufgrund der Platzverhältnisse schwierigen Partie in der Lage, ein paar fußballerische Akzente zu setzen. Nicht schön, aber zweckmäßig war der Auftritt des Teams von Coach Tim Walter. Er bescheinigte seinen "Jungs" daraufhin, es "überragend" gemacht zu haben.

Audio 01:34 NDR 2 Kiels Thesker: "Wir mussten dagegen halten" NDR 2 Holstein Kiel rückt dichter ran an die Aufstiegsränge dank eines 2:0- Heimsiegs gegen Regensburg. Innenverteidiger Stefan Thesker hat das entscheidende Tor erzielt. Audio (01:34 min)

Walter von Neuzugang Bénes begeistert

Ein KSV-Kicker fiel gegen den Jahn ganz besonders auf: Lászlo Bénes. Der von Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Mittelfeldakteur bereitete beide Treffer vor und wusste auch sonst durch tolles Passspiel zu gefallen. "Er hat einen überragenden Fuß, den er einzusetzen weiß. Wir versuchen ihm noch ein paar Dinge beizubringen. Das ist nicht zu einfach, weil er erst eine Woche da ist. Aber er versucht schon, Dinge gut umzusetzen. Von daher bin ich sehr zufrieden", sagte Walter über den in der vergangenen Woche verpflichteten Slowaken. Bénes gab das Lob derweil brav an sein neues Team weiter: "Ab dem ersten Tag hat mir die Mannschaft mit allem geholfen. Es freut mich, dass ich in Kiel spielen kann."

Slowake muss im Sommer nach Gladbach zurück

Stand jetzt wird der 21-Jährige am Saisonende allerdings bei Holstein seinen Spind räumen. Die Borussia hat der KSV keine Kaufoption in dem Ausleihvertrag eingeräumt. Die Gladbacher Verantwortlichen sind offenbar felsenfest davon überzeugt, dass sich Bénes perspektivisch im Oberhaus durchsetzen wird. "Für Lászlo ist es wichtig, dass er in einer guten Mannschaft auf hohem Niveau Spielpraxis bekommt. Diese Möglichkeit sehen wir für ihn bei Holstein Kiel. Im Sommer wird er dann um diese Erfahrung reicher zu uns zurückkehren und seinen Weg bei uns weitergehen", erklärte Sportdirektor Max Eberl. Für Holstein wäre es fraglos ein bitterer Verlust, sollte der Mittelfeldakteur weiter so auftrumpfen wie gegen Regensburg.

