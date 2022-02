Holstein Kiel verliert erstmals im neuen Jahr Stand: 19.02.2022 15:23 Uhr Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage hat es den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Sonnabend erwischt. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC unterlag die KSV mit 0:2 (0:1).

von Christian Görtzen

Damit hatten Holstein-Trainer Marcel Rapp und seine Spieler erstmals seit dem 4. Dezember (1:2 beim 1. FC Nürnberg) nach einem Schlusspfiff nichts zu feiern. Durch die Heimpleite gegen den KSC vor 7.938 Zuschauern wurde auch das Emporsteigen der Kieler in der Tabelle gestoppt. Mit ihren 31 Punkten sind sie am am 23. Spieltag auf Rang elf zurückgefallen.

O' Shaughnessy schockt "Störche"

Rapp hatte im Vergleich zur Partie in Aue (3:2) seine Startelf notgedrungen auf einer Position verändert. Lewis Holtby fiel wegen einer Schleimbeutelentzündung aus. Philipp Sander rückte für ihn ins Team.

Bei einer steifen Brise im Holsteinstadion - in der Nacht war das Orkantief "Zeynep" auch über Kiel gezogen - entwickelte sich ein munteres Spiel. Nachdem die KSV durch Julian Korb (1.) und der KSC durch Christoph Kobald (7.) erste Gelegenheiten ausgelassen hatten, bekamen die Zuschauer ein herrliches Tor geboten - zum Leidweisen der Holstein-Fans jedoch auf der falschen Seite. Daniel O' Shaughnessy, Karlsruhes finnischer Abwehrspieler mit irischen Wurzeln, trieb unbedrängt den Ball nach vorne, zog aus etwa 27 Metern einfach mal ab und traf genau in den linken oberen Torwinkel - 1:0 für die Badener (17.).

Kiel musste mehr machen, und Kiel tat mehr. Allerdings im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ohne den gewünschten Erfolg. Benedikt Pichler (25.), Alexander Mühling (30.) und vor allem Fin Bartels (39.), der an KSC-Keeper Marius Gersbeck scheiterte, hätten für den Ausgleich sorgen können. Allerdings hätte es zur Pause auch 0:2, und nicht nur 0:1 heißen können: Philipp Hofmann hatte eine sehr gute Chance dazu (36.).

Holstein nach der Pause enttäuschend

Auf die erste Chance der Kieler nach Wiederbeginn mussten die Fans lange warten. Sander hatte sie, sein Schuss ging knapp über die Latte (63.). Wie es gemacht wird, zeigten die Gäste. Fabian Schleusener umkurvte Sander und schoss humorlos zum 2:0 ein (68.). Hofmann hätte wenig später fast alles klar gemacht, sein Volleyschuss klatschte an den Pfosten (73.). Aber auch so war aus dem Spiel der Gastgeber längst die Luft raus. Karlsruhe war dem 3:0 (vor allem durch Benjamin Goller/80.) näher als Kiel dem 1:2. Letztlich blieb es aber bei der verdienten 0:2-Niederlage der KSV.

23.Spieltag, 19.02.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 0 Karlsruher SC 2 Tore: 0: 1 O´Shaughnessy (17.) 0: 2 Schleusener (68.)

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, S. Lorenz, Komenda - Sander (79. Arp) - Korb (68. Sterner), Mühling, Porath (68. Benger), Reese - F. Bartels (79. Skrzybski), Pichler (57. Wriedt)

Karlsruher SC: Gersbeck - M. Thiede, Kobald (57. Gordon), O´Shaughnessy, Heise (90.+2 Jakob) - Wanitzek, Breithaupt, Gondorf - Goller (82. M. Lorenz), P. Hofmann (90.+2 F. Kaufmann), Choi (57. Schleusener)

Zuschauer: 7953



