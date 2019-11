Stand: 03.11.2019 16:15 Uhr

Holstein Kiel: Bittere Niederlage auf der "Alm" von Christian Görtzen, NDR.de

Ostwestfalen ist für Holstein Kiel auch am Sonntag keine Reise wert gewesen. Vier Tage nach dem DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten SC Verl (8:9 n. E.) musste sich die Mannschaft von Trainer Ole Werner am zwölften Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten Arminia Bielefeld mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Die "Störche, die zuvor ihre Ligapartien beim VfB Stuttgart (1:0) und zu Hause gegen den VfL Bochum (2:1) gewonnen hatten, zeigten beim Aufstiegskandidaten eine sehr engagierte Vorstellung. "Wir haben ein Super-Spiel gemacht, haben bis auf den Elfmeter und das Gegentor nichts zugelassen, haben Bielefeld in der zweiten Halbzeit klar dominiert", sagte Kiels Alexander Mühling zu NDR 2. "Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen."

Am kommenden Sonnabend wartet das nächste Duell mit einem Spitzenteam - dann ist der Hamburger SV (1:1 beim SV Wehen Wiesbaden) zu Gast im Holsteinstadion.

Mühling: "Nicht die bessere Mannschaft hat gewonnen" NDR 2 - 03.11.2019 16:06 Uhr Autor/in: Kaußen,Stephan Holsteins Mittelfeldmann Alexander Mühling ärgerte sich über die Niederlage beim Tabellenzweiten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fragwürdiger Elfmeter für Bielefeld

Werner hatte im Vergleich zum Verl-Spiel drei Änderungen an seiner Startelf vorgenommen: Stefan Thesker, Jonas Meffert und Emmanuel Iyoha ersetzten Dominik Schmidt (muskuläre Probleme), Philipp Sander und Makana Baku (beide Ersatzbank).

12.Spieltag, 03.11.2019 13:30 Uhr Arm.Bielefeld 2 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Klos (33., Foulelfmeter) 1: 1 Iyoha (68.) 2 :1 Voglsammer (73.)

Arm.Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Schütz (49. Salger) - Yabo (62. Seufert), Hartel - Clauss (86. Kunze), Klos, Voglsammer

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Thesker, Wahl, van den Bergh (51. Seo) - Meffert - Mühling, J. Lee - S. Özcan (85. Porath) - Serra, Iyoha (85. Lauberbach)

Zuschauer: 19007



Weitere Daten zum Spiel Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Schütz (49. Salger) - Yabo (62. Seufert), Hartel - Clauss (86. Kunze), Klos, VoglsammerGelios - Neumann, Thesker, Wahl, van den Bergh (51. Seo) - Meffert - Mühling, J. Lee - S. Özcan (85. Porath) - Serra, Iyoha (85. Lauberbach)19007

Die Partie auf der "Alm" begann vielversprechend: gutes Tempo, hohe Intensität in den Zweikämpfen und schnell erste, ordentliche Gelegenheiten. Innerhalb weniger Sekunden sorgten zunächst der Bielefelder Marcel Hartel (4.) und dann auf der anderen Seite Iyoha (5.) für Torgefahr. Nur: So interessant ging es nicht weiter. In den folgenden 24 Minuten passierte in beiden Strafräumen herzlich wenig - bis Kiels Alexander Mühling zu einem Freistoß aus 25 Metern antrat und Arminia-Keeper Stefan Ortega zu einer Parade zwang (29.). Kurz darauf trugen die Ostwestfalen dazu bei, dass der Unterhaltungswert der Partie wieder anstieg. Von der linken Außenbahn kommend, drang Hartel in den Strafraum der Gäste ein. Als Meffert ihm den Ball vom Fuß zu spitzeln versuchte, lag der Bielefelder auch schon auf dem Rasen.

Er hatte den Kontakt gesucht; Referee Robert Kempter (Stockach) entschied auf Strafstoß. Da von Videoschiedsrichter Michael Bacher erstaunlicherweise keine Einwände kamen, durfte sich Arminia-Kapitän Fabian Klos die Kugel auf den Punkt legen. Der Routinier verlud Ioannis Gelios und schob den Ball rechts unten zum 1:0 (33.) ein. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Freude über Ausgleich währt nicht lange

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber zwar Vorteile, kamen aber bis auf einen Kopfball von Jonathan Clauss (47.) zunächst zu keinen Torchancen. Die "Störche" machten es in der 68. Minute besser: Nach schönem Diagonalpass des Südkoreaners Jae-Sung Lee schoss Iyoha unter Bedrängnis den Ball mit Innenpfosten-Kontakt rechts unten zum 1:1 (68.) ins Netz. Die Freude der Holstein-Fans über den Ausgleich währte allerdings nicht lange. Bielefeld reagierte im Stile eines Spitzenteams. Nach Vorarbeit von Klos brachte Andreas Voglsammer die Gastgeber mit einem Schuss aus der Drehung wieder in Führung (73.).

Holstein versuchte in der Schlussphase noch einmal alles. Sehr gute Chancen boten sich Janni Serra, der zunächst nicht den Ball kontrolliert bekam (90.+1). Nur wenige Sekunden später wurde sein Kopfball von Bielefelds Joakim Nilsson vor dem Überschreiten der Torlinie geklärt (90.+2). Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff.

Weitere Informationen Holstein Kiel: Pokal-Aus nach Elfmeter-Krimi Holstein Kiel ist in der zweiten Runde des DFB-Pokals seiner Favoritenstellung nicht gerecht geworden. Der Zweitligist schied am Mittwoch beim Regionalligisten SC Verl nach Elfmeterschießen aus. mehr Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 03.11.2019 | 18:05 Uhr