Stand: 21.07.2019 18:05 Uhr

Holstein Kiel verliert, Dehm schwer verletzt

Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Sonntag gegen den englischen Zweitliga-Verein Sheffield Wednesday eine 2:3-Niederlage hinnehmen müssen. Für das Ergebnis interessierte sich im "Störche"-Lager am Ende aber niemand. Die Partie wurde von der schweren Verletzung von Jannik Dehm überschattet. Der Abwehrspieler zog sich in einem Zweikampf in der ersten Halbzeit einen Schienbeinbruch zu. Der 23 Jahre alte Stammspieler wird den Kielern mehrere Monate fehlen.

Serra und Lee treffen

Die Gastgeber zeigten trotz dieses Schocks vor allem in den ersten 45 Minuten eine gute Leistung. Janni Serra (19.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Jae-sung Lee (40.) brachten die "Störche" vor 3.547 Zuschauern im Holstein-Stadion mit 2:0 in Führung. Bei dem Testspiel wurde der Videobeweis, der in dieser Saison in der Zweiten Liga eingeführt wird, erfolgreich getestet. Noch vor der Pause gelang den Engländern durch Jordan Rhodes (44.) der Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit schafften die Gäste durch einen Doppelpack von Steven Fletcher (50./67.) die Wende. Holstein-Trainer André Schubert wechselte am Ende sein Team durch.

Defensiv-Routinier Ignjovski verpflichtet

Vor dem Anpfiff hatten die "Störche" die Verpflichtung des früheren Erstliga-Profis Aleksandar Ignjovski bekannt gegeben. Der 28 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Schleswig-Holsteiner. Der Serbe spielte zuletzt beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg, lief im Verlauf seiner Karriere auch schon für 1860 München, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und den SC Freiburg auf. "Mit Aleksandar Ignjovski konnten wir einen extrem routinierten Zweikämpfer für unser Defensivspiel gewinnen, dem wir zutrauen, schnell Verantwortung zu übernehmen und unserem Auftreten auf dem Platz mehr Robustheit und Ordnung zu verleihen", sagte Holstein-Sportchef Fabian Wohlgemuth. Am kommenden Sonnabend starten die Kieler mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen in die Saison.

