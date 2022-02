Holstein Kiel verlängert mit Routinier van den Bergh Stand: 16.02.2022 13:21 Uhr Routinier Johannes van den Bergh hält Holstein Kiel über den Sommer hinaus die Treue. Der Linksverteidiger verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten um ein Jahr.

Damit geht der frühere Bundesliga-Profi (Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach) in seine sechste Saison bei den Schleswig-Holsteinern. "Ich bin sehr dankbar und freue mich sehr darüber, ein weiteres Jahr in Kiel bleiben zu dürfen. Ich habe mit der KSV tolle und sportlich erfolgreiche Jahre erlebt. Daran möchte ich auch im kommenden Jahr anknüpfen", sagte der aus Viersen stammende Abwehrspieler.

Stöver: "Eine feste Größe in unserem Team"

Van den Bergh war 2017 zu Holstein gewechselt. Seitdem bestritt der Routinier 134 Pflichtspiele für die Schleswig-Holsteiner, in denen er überwiegend zum Stammpersonal zählte. Dementsprechend glücklich ist Kiels Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver, den "Leitwolf" weiter an die KSV gebunden zu haben. "Johannes van den Bergh ist mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seinen spielerischen Qualitäten eine feste Größe in unserem Team. Er übernimmt Verantwortung und bringt sich aktiv in die tägliche Arbeit ein. Daher sind wir der Überzeugung, dass er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft sein wird."

VIDEO: Holstein Kiel bejubelt Sieg in Aue (3 Min)

