Holstein Kiel remis gegen Heidenheim - Klassenhalt noch nicht fix Stand: 23.04.2022 15:23 Uhr Es ist noch nicht ganz vollbracht. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist am Sonnabend zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim nach Führung nur zu einem 1:1 (0:0) gekommen. Allerdings: Vor den restlichen drei Spieltagen haben die "Störche" satte neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

von Christian Görtzen

Die Ausgangslage für Holstein war nach dem Remis der Dresdner in Düsseldorf am Freitagabend glänzend: Mit einem Dreier wäre schon am 31. Spieltag alles klar. Und so begannen die "Störche" dann auch. Kein längeres Abwarten, sondern mit Mut und Elan nach vorne. Das hätte sich beinahe schnell ausgezahlt: Kwasi Okyere Wriedt hatte eine Top-Chance zur Führung, er scheiterte aber freistehend am Heidenheimer Keeper Kevin Müller (6.).

Allerdings durften die Norddeutschen kurz darauf auch kollektiv durchatmen, als einem Treffer von Gäste-Spieler Robert Leipertz wegen einer Abseitsstellung per Videobeweis die Anerkennung verwehrt wurde (9.). Die bessere Mannschaft in der ersten Hälfte war aber die KSV Holstein, deren großes Manko aber der Torabschluss war. Allein Wriedt (21., 42.) hätte für eine beruhigende Führung zur Pause sorgen können. Es ging aber mit dem 0:0 in die Pause.

Lorenz bringt Holstein in Führung - doch dann patzt Gelios

Den verdienten Lohn für die Bemühungen gab es dann recht bald nach Wiederanpfiff. Nach einer Flanke von Lewis Holtby von der linken Außenbahn vollendete in der Strafraummitte gekonnt. Er bewegte sich vom Tor der Gäste weg, drehte sich im Sprung aber und köpfte schön rechts oben zum 1:0 ein (56.).

Aus Sicht der "Störche" und ihrer Fans war alles bestens - bis zur 71. Minute. Einen nicht allzu harten Flachschuss von Tim Kleindienst aus spitzem Winkel konnte Holstein-Keeper Ioannis Gelios nicht abwehren. Die Kugel rutschte ihm unter dem Körper durch und rollte über die Torlinie - 1:1. Die Kieler wirkten angeschlagen, standen danach unter Druck, mussten das 1:2 früchten. Allerdings hätten auch die Norddeutschen das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können. Benedikt Pichler verfehlte in der 86. Minute nur knapp das Ziel.

Es blieb letztlich beim 1:1 - auch dank einer starken Parade von Gelios bei einem Freitstoß von Kevin Sessa (90.+1). Kiel muss also noch etwas warten, bis der Klassenerhalt gefeiert werden kann. Die nächste Chance dazu bietet sich schon am Freitag, dann allerdings beim neuen Spitzenreiter Werder Bremen (4:1 beim FC Schalke 04).

31.Spieltag, 23.04.2022 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 Heidenheim 1 Tore: 1 :0 S. Lorenz (56.) 1: 1 Kleindienst (71.)

Holstein Kiel: Gelios - Korb, Thesker, S. Lorenz, van den Bergh - Mühling, Ignjovski, Holtby (85. Erras) - Skrzybski (81. Arp), Wriedt (81. Pichler), Reese (81. Sterner)

Heidenheim: K. Müller - Busch, Hüsing, Mainka, Föhrenbach (64. Theuerkauf) - Schöppner, Geipl (89. Siersleben), Leipertz - Kühlwetter (65. Schimmer), Kleindienst, Mohr (64. K. Sessa)

Zuschauer: 10445



