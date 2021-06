Holstein Kiel plant neues Stadion mit 25.000 Plätzen

Stand: 15.06.2021 12:05 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will in absehbarer Zeit in einem neuen Stadion spielen. Die Arena soll auf dem Grund der alten errichtet werden und nach Fertigstellung rund 25.000 Plätze bieten.