Holstein Kiel gegen Kaiserslautern: Rapp mit Mängelliste Stand: 21.07.2022 14:32 Uhr Vor dem ersten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonnabend gab es bei Holstein Kiel viel Redebedarf. Zu schwach war die Leistung der "Störche" beim 2:2 in Fürth, zu lang die Mängelliste des Trainers.

Marcel Rapp weiß, woran sein Team arbeiten muss, damit es gegen den nach dem 2:1 gegen Hannover euphorisierten Aufsteiger aus der Pfalz am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) besser wird. So fordert er, "dass wir trotz des gegnerischen Drucks bessere Positionen finden, um nach vorne zu spielen. Dass wir gegen den Ball kompakter spielen. Dass wir besser in die Zweikämpfe kommen."

Rapp: "Haben einen anderen Anspruch an uns"

Der eigene Punktgewinn beim Bundesliga-Absteiger aus Fürth konnte sich zwar sehen lassen, der Auftritt seiner Mannschaft gab Rapp aber zu denken: "Die Leistung, die wir auf den Platz gebracht haben, da haben wir uns schon deutlich mehr erhofft und erwartet. Auch wenn wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt haben, haben wir einen anderen Aspruch an uns", so der KSV-Coach. "Da war viel Luft nach oben."

Das sah auch Torhüter Thomas Dähne so, der in Fürth mit einer starken Parade in der Nachspielzeit den Punkt festhielt: "Wir müssen wieder mehr die spielerischen Akzente durchbekommen. Das war - bei mir angefangen - zu wenig", sagte der Keeper. Gleichwohl zählte Dähne ebenso wie Neuzugang und Torschütze Timo Becker zu den Lichtblicken bei den Kielern.

Weitere Informationen Holstein Kiel mit Achtungserfolg - 2:2 in Fürth Die "Störche" hielten dem Dauerdruck des Bundesliga-Absteigers stand und kamen durch einen Foulelfmeter zum Ausgleich. mehr

Lob für die KSV-Fans

Einen sehenswerten Auftritt legten auch die Kieler Fans hin. "Ein großes Kompliment für unsere Anhänger, das war ein Top-Support", schwärmte Rapp nach der Partie in Fürth. Die Unterstützung wird auch gegen Kaiserslautern nötig sein, denn das Team von Trainer Dirk Schuster reist mit circa 2.000 Gästefans an.

Die Kieler hatten ihrem Gegner wegen der hohen Nachfrage unter der Woche sogar noch 500 zusätzliche Tickets freigeschaltet. Die Fans auf beiden Seiten scheinen also gerüstet für eine spannende Partie - nun müssen nur die Kieler Spieler noch ihrem "anderen Anspruch" gerecht werden.

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Dähne - Becker, Lorenz, Komenda - Sander - Korb - Mühling, Holtby, Reese - Bartels, Pichler

1. FC Kaiserslautern: Luthe - Durm, Tomiak, Kraus, Zuck - Ciftci, Ritter - Zimmer, Wunderlich, Redondo - Boyd

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 23.07.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga