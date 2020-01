Stand: 22.01.2020 20:57 Uhr

Holstein Kiel für Resttrunden-Auftakt gut gewappnet

Holstein Kiel hat die Generalprobe für seinen Restrunden-Auftakt in der zweiten Fußball-Bundesliga am kommenden Mittwoch gegen Darmstadt 98 (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bestanden. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Mittwochabend im heimischen Stadion ein Testspiel gegen den estnischen Rekordmeister FC Flora Tallinn mit 3:2 (3:2).

Lauberbach trifft doppelt - Reese bleibt ohne Tor

Matchwinner für die "Störche" war der bis dato im Liga-Alltag fast ausschließlich als "Joker" eingesetzte Sommerzugang Lion Lauberbach. Der vom FSV Zwickau gekommene Angreifer sorgte in der zwölften Minute zunächst für den Ausgleich und brachte die KSV dann auch mit 2:1 in Front (31.). Den dritten Kieler Treffer erzielte Verteidiger Stefan Thesker kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.). Die Gäste waren durch Rauno Sappinen (5.) in Führung gegangen und hatten durch Konstantin Vassiljev zum 2:2 egalisiert (40.).

Nach der Halbzeit und vielen Wechseln auf beiden Seiten fielen keine Tore mehr. Bei Holstein spielte Winterzugang Fabian Reese (FC Schalke 04) von Beginn an. Der 22-Jährige wurde in der 77. Minute ausgewechselt.

Weitere Informationen Der Winterfahrplan von Holstein Kiel Trainer Ole Werner bestreitet sein erstes Trainingslager mit Zweitligist Holstein Kiel. Wie im vergangenen Winter fliegen die "Störche" nach Spanien - der Plan im Überblick. mehr Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.01.2020 | 18:00 Uhr