Holstein Kiel fehlen drei Spieler - Corona-Quarantäne als Kontaktpersonen Stand: 03.01.2022 10:49 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss vorerst auf drei Spieler verzichten: Die namentlich nicht genannten Profis befinden sich als Kontaktpersonen einer mit Corona infizierten Person in Isolation.

Eigentlich hatte es bei der KSV am Sonntag wieder so richtig losgehen sollen. Holstein-Coach Marcel Rapp bat seine Schützlinge erstmals nach der kurzen Weihnachtspause wieder auf den Platz, um sie im heimischen Trainingszentrum in Kiel-Projensdorf auf die verbleibenden 16 Zweitliga-Partien in der Rückrunde vorzubereiten. Am 16. Januar (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) gastieren die Schleswig-Holsteiner zunächst beim FC Schalke 04.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Doch der Elan wurde zumindest teilweise gebremst. Die drei Spieler wurden vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und mussten sich daher auf behördliche Anordnung in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord sind die Spieler selbst nicht positiv getestet worden. Ein "Freitesten" soll auch nicht möglich sein.

Um wen es sich handelt, ist genauso wenig bekannt wie der Beginn der Quarantäne sowie der Impfstatus der Spieler. Der Verein kündigte allerdings für heute eine Stellungnahme an.

Komenda als "gefühlter" KSV-Neuzugang

Ob die "Störche" ihren Kader noch einmal verstärken und bis zum 31. Januar auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen werden, ist noch offen. Manager Uwe Stöver hatte allerdings schon vor Weihnachten erklärt, dass ein "Sechser" und auch ein neuer Stürmer auf der Wunschliste stehen.

Immerhin einen "gefühlten Neuzugang" durfte Rapp am Sonntag auf dem Trainingsplatz begrüßen. Rund fünf Monate nach seinem in der Partie beim FC St. Pauli (0:3) erlittenen Mittelfußbruch steht Marco Komenda vor dem Comeback. Ein Einsatz in den Testspielen gegen die Drittligisten TSV Havelse (5. Januar) und VfL Osnabrück (8. Januar) kommt für den 25 Jahre alten Defensiv-Allrounder aber noch zu früh. Beide Partien finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Holstein Kiel veranstaltet Impftag am 7. Januar

Mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen und täglichen PCR-Tests setzt der Verein den Kampf gegen die Corona-Pandemie fort. Eine Teamquarantäne wie in der Vorsaison soll unbedingt verhindert werden. Damals musste die Mannschaft gleich zweimal für 14 Tage auf Teamtraining verzichten und abgesagte Spiele später nachholen.

Wie bereits bei den letzten Heimspielen 2020 veranstalten die Kieler am 7. Januar (8 bis 18 Uhr) mit der Landesregierung am Holstein-Stadion einen offenen Impftag. Dafür werden bis zu 2.000 mRNA-Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen zur Verfügung stehen. "Wir freuen uns sehr, als Verein auch unserer sozialgesellschaftlichen Verantwortung nachkommen können", sagte KSV-Präsident Steffen Schneekloth.

