Holstein Kiel erwartet St. Pauli: Wer ist hier der Underdog? Stand: 16.12.2021 11:21 Uhr Am Freitag kommt es in der Zweiten Liga zum Nordduell zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Zum Saisonauftakt hatte es ein klares 3:0 für die Kiezkicker gegeben. Seitdem habe sich die KSV aber "berappelt", warnt St. Paulis Trainer Timo Schultz.

Der Coach des Herbstmeisters hob vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) vor allem die Führungsspieler des Gegners hervor: "Sie haben mit Hauke Wahl, Lewis Holtby, Alexander Mühling und ihrem Rekord-Einkauf Benedikt Pichler eine stabile Achse. Das ist wirklich Qualität für die Zweite Liga."

Kiel zuletzt mit sieben Punkten aus drei Heimspielen

Beim 0:3 im Juli am Millerntor saß noch Ole Werner auf der Kieler Trainerbank. Nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg aus sieben Spielen war der 33-Jährige zurückgetreten. Es folgte Marcel Rapp, der St. Pauli lobte: "St. Pauli ist sehr variabel und eine wirklich gute Mannschaft, die verdient auf dem ersten Platz steht. Wenn sie auf dem Niveau weiterspielen, werden sie am Saisonende unter den ersten Zwei landen."

Der Werner-Nachfolger vermochte es bisher noch nicht, sein Team wieder nachhaltig in die Erfolgsspur zurückzubringen. Lediglich zwei Siege schlagen seit seinem Amtsantritt Anfang Oktober zu Buche, die "Störche" hängen als Tabellen-15. weiter im Keller fest. Immerhin hat das Team aber die letzten drei Heimspiele nicht verloren (sieben Punkte).

Rapp: Die meisten Zweitligisten "eng beieinander"

Rapp geht das Duell mit den Hamburgern daher zuversichtlich an. Ein Erfolgserlebnis sei schon deshalb möglich, weil das Leistungsvermögen der meisten Teams "eng beieinander" liege. "Seit ich hier bin, gab es kein Spiel, in dem wir wirklich klar unterlegen waren. Deshalb glaube ich auch, dass wir dem FC St. Pauli Paroli bieten können", so der KSV-Coach.

"Wir spielen zwar nicht 'Wünsch Dir was', aber ein Heimsieg gegen St. Pauli wäre natürlich toll, denn dann kann man einfacher in die Winterpause gehen." Holstein Kiels Trainer Marcel Rapp

Voraussetzung sei allerdings eine solide Defensive, die die drittschlechteste Hintermannschaft in dieser Saison zu oft nicht hinbekommen habe, wie Rapp selbstkritisch anmerkte: "In der Summe gab es zu viele Gegentore." 30 sind es schon. Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison waren es lediglich 17 gewesen.

Schultz: "Wir sind Underdog im Aufstiegsrennen"

Damals durfte die KSV als Tabellendritter mit nur einem Zähler Rückstand auf den VfL Bochum noch von der Bundesliga träumen. In diese Rolle ist nun St. Pauli geschlüpft, wenngleich Trainer Schultz trotz der souveränen Tabellenführung weiterhin tiefstapelt: "Wir gehen immer noch als Underdog ins Aufstiegsrennen. Es gibt vier, fünf große Vereine in der Liga, die von vornherein gesagt haben, sie wollen und müssen aufsteigen."

"Wir hätten uns diese Situation vor der Saison nicht erträumen lassen. Aber das Schöne an Träumen ist, dass sie manchmal wahr werden können." St. Paulis Trainer Timo Schultz

Vor dem letzten Spiel des Jahres sieht Schultz sein Team voll im Saft: "Alle geben Gas im Training. Wir haben 28, 29 Mann auf dem Trainingsplatz, da hat man die Qual der Wahl. Das ist zum Ende eines langen Jahres sicherlich außergewöhnlich und auch ungewöhnlich." An die Kieler schickte Schultz auch schon mal eine Warnung: "Wir sind noch nicht im Weihnachtsurlaub, sondern ziehen bis zum Ende Vollgas durch."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, Kirkeskov - Holtby - Bartels, Mühling, Porath, Reese - Pichler

FC St.Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Lawrence, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Matanovic

