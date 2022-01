Holstein Kiel dezimiert, aber optimistisch nach Schalke Stand: 14.01.2022 17:35 Uhr Holstein Kiel startet mit dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 in die Restrunde der zweiten Fußball-Bundesliga. An das Hinrunden-Duell haben die "Störche" keine guten Erinnerungen. Und das lag insbesondere an einen Mann namens Simon Terodde.

Gerade einmal 120 Sekunden benötigte der Schalker Stürmer am 1. August des vergangenen Jahres, um den Bundesliga-Absteiger beim Beinahe-Aufsteiger in Führung zu bringen. 19 Minuten später war der Zweitliga-Rekordtorjäger zum zweiten Mal erfolgreich und brachte die "Knappen" damit früh auf die Siegerstraße. Am Ende siegten die Gelsenkirchener mit 3:0.

Am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wollen die Schleswig-Holsteiner nun auf Schalke Revanche für diese Niederlage nehmen. Bitter für sie, dass ausgerechnet nun der Mann nach wochenlanger Pause wieder einsatzbereit ist, der ihnen beim ersten Duell so große Kopfschmerzen bereitete: Simon Terodde.

Schalke-Torjäger Terodde wieder einsatzbereit

"Simon ist startklar. Er hat das Programm der vergangenen Tage gut verpackt und ist heiß auf sein Comeback. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er eine Option fürs Wochenende sein", erklärte Schalke-Coach Dimitrios Grammozis. Der Grieche kann somit erstmals seit dem 20. November wieder auf seinen mit zwölf Treffern erfolgreichsten Schützen zurückgreifen. Terodde hatte den "Königsblauen" wegen einer Wadenverletzung sowie anschließenden Corona-Infektion in den letzten vier Partien des vergangenen Jahres gefehlt.

Holstein Kiel ohne Quartett in den Ruhrpott

Dass Holstein-Coach Marcel Rapp das Spiel seiner Mannschaft danach ausrichten wird, den Schalker "Knipser" auszuschalten, ist allerdings unwahrscheinlich. Schließlich hat die KSV in den neun Partien unter dem Nachfolger von Ole Werner eine erfreuliche fußballerische Entwicklung genommen und ist selbst in der Lage, den Takt zu bestimmen. Und an Selbstbewusstsein dürfte es den "Störchen" nach dem glanzvollen 3:0-Sieg gegen Tabellenführer FC St. Pauli zum Jahresabschluss auch nicht mangeln.

Zwar muss Rapp auf Simon Lorenz (Fußverletzung), Johannes van den Bergh (Trainingsrückstand) sowie die mit Corona infizierten Lewis Holtby und Holmbert Fridjonsson verzichten. Doch das ist für den 42-Jährigen noch lange kein Grund, nicht auf Sieg spielen zu lassen. "Wir bekommen immer noch eine gute Mannschaft zusammen und wollen nach Möglichkeit gewinnen", sagte der Coach.

Mögliche Aufstellungen

Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, Sané - Palsson, Vindheim, Ouwejan, Zalazar, Idrizi - Bülter, Terodde

Holstein Kiel: Dähne - Carrera, Wahl, Thesker - Korb, Mühling, Porath, Sterner, Skrzybski - Bartels, Pichler

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 16.01.2022 | 22:50 Uhr