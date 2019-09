Stand: 15.09.2019 11:45 Uhr

Holstein Kiel beurlaubt Trainer Schubert

Holstein Kiel hat sich nach lediglich sechs absolvierten Spieltagen in der zweiten Fußball-Bundesliga von seinem Trainer André Schubert getrennt. Das teilte die KSV am frühen Sonntagmittag mit. Am Vortag hatten die Schleswig-Holsteiner beim 1. FC Heidenheim bereits ihre dritte Niederlage in dieser Serie kassiert. Die Art und Weise, wie die "Störche" beim 0:3 auftraten, veranlasste die Club-Verantwortlichen nun zum Handeln. "Die Vorbereitung und der Saisonstart liefen nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Für unsere Entscheidung, uns von André Schubert zu trennen, waren nicht vorrangig die durchwachsenen Ergebnisse ausschlaggebend. Uns war bewusst, dass es nach einem so großen personellen Umbruch nicht leicht wird, innerhalb kürzester Zeit eine homogene Einheit auf und neben dem Platz zu formen. Das Präsidium ist nach gemeinsamer Analyse der sportlichen Situation jedoch nicht mehr davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele erreichen können", erklärte KSV-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.

Wer auf Schubert folgt, steht noch nicht fest. Eine kurzfristige Nachfolgeregelung will Holstein "in den nächsten Tagen" bekannt geben.

Trainer war erst seit wenigen Wochen im Amt

Die Entlassung Schuberts kommt zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison allerdings trotz der mageren Punkteausbeute überraschend. Schließlich hatten die Kieler den Coach erst vor zweieinhalb Monaten aus seinem Vertrag beim Drittligisten Eintracht Braunschweig herausgekauft. Zudem verloren die Norddeutschen auch vor dieser Serie wieder wichtige Stammkräfte (David Kinsombi, Atakan Karazor und Kingsley Schindler). Adäquat ersetzt werden konnten sie - Stand jetzt - nicht. Zum Verhängnis geworden sein könnten Schubert, der bei Holstein den zum VfB Stuttgart abgewanderten Tim Walter ersetzte, allerdings die teilweise blutleeren Auftritte seines Teams. Denn neben Qualität mangelte es den Kielern insbesondere in Heidenheim auch an Mentalität.

